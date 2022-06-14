Пайщики предпочли консервативные инструменты в мае

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед покупкой на фондовом рынке качественных активов по сниженным ценам и предпочли временно разместить средства в более консервативных инструментах.

Май, как и предыдущие месяцы, оказался сложным для финансовых рынков и в России, и во всём мире. Спрос на рисковые активы оставался низким, в первую очередь из-за геополитической нестабильности и опасений участников рынка относительно растущей инфляции. В то же время снижение Банком России ключевой ставки, укрепление рубля и качественное управление положительно повлияли на ряд паевых инвестиционных фондов, ориентированных на локальный рынок. Сразу несколько ПИФов от СберИнвестиций вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца.

Самые доходные среди крупных фондов

Согласно рейтингу InvestFunds[1], наибольшую доходность продемонстрировали фонды облигаций. Так, ОПИФ «Фонд российских облигаций»[2] продемонстрировал отличную динамику в прошлом месяце, показав доходность в размере 4,06% и занял второе место среди самых доходных фондов. ОПИФ «Фонд перспективных облигаций»[3] от СберИнвестиций тоже вошёл в топ-3. В мае пай фонда вырос на 3,32%.

Среди биржевых ПИФов отличился фонд «Государственные облигации»[4], продемонстрировав доходность на уровне 2,83%. ОФЗ показали сильную динамику, в особенности в конце мая, когда ЦБ РФ, не дожидаясь очередного заседания (10 июня), снизил ключевую ставку на 3 п. п. — до 11%.

Помимо ОФЗ также выросла привлекательность облигаций компаний с высоким кредитным качеством. Большинство компаний 1-го и 2-го эшелонов имеют стабильное финансовое положение (низкую долговую нагрузку и высокий запас ликвидности), что позволит им пройти период турбулентности в этом году и обуславливает их стратегическую привлекательность. В то же время стоимость их облигаций пока находится на довольно низком уровне, что обеспечивает высокую доходность к погашению и может принести инвесторам дополнительный доход от роста стоимости в будущем.

Самые популярные

Среди фондов, которые пользуются повышенным спросом у россиян, — новый ОПИФ «Локальный»[5], инвестирующий в акции и облигации исключительно российских эмитентов. Облигации составляют основу фонда, часть средств фонда также вкладывается в акции компаний — экспортёров сырья, показывающие хорошую динамику на фоне роста цен на сырьевые товары, дефицита предложения на рынке и ускорения инфляции во всём мире. В мае клиенты вложили в этот ПИФ почти 100 млн рублей.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от одного миллиарда рублей за период с 1 по 31 мая 2022 года.