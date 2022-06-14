«Фридом Финанс»: Ход за ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 10 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,91%, закрывшись на отметке 3 901 пункта. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 3,52% и 2,73% соответственно. Все 11 секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже остальных выглядели производители циклических потребительских товаров (-4,16%) и ИТ-компании (-3,89%).

Акции Booking (BKNG: -7,6%), как и других представителей индустрии туризма, оказались под давлением, поскольку участники торгов опасаются негативного влияния инфляции на спрос в отрасли. Illumina (ILMN: -9%) объявила об отставке CFO, что вызвало беспокойство инвесторов на фоне изменяющегося конкурентного ландшафта и запуска компанией новых продуктов.

Американские фьючерсы продолжают отыгрывать негативную реакцию рынка на данные инфляции в США, опубликованные 10 июня. Европейские и азиатские рынки также торгуются в минусе. Доходность двухлетних казначейских облигаций взлетела до 15-летнего максимума. Котировки золота и нефти немного корректируются. Фунт стерлингов упал в преддверии выхода макроданных из Великобритании, которые, как ожидается, отразят рост апрельского ВВП на 0,1% м/м. Доллар поднялся выше отметки 135 иен, а японская валюта достигла 24-летнего минимума.

На этой неделе поворотным моментом для рынков, вероятнее всего, станет заседание ФРС. Джером Пауэлл может преподнести «ястребиный» сюрприз 15 июня, хотя большинство инвесторов и экономистов готовятся к тому, что ставка будет поднята на 50 б.п. При этом некоторые из них считают возможным повышение сразу на 75 б.п. после публикации слабых данных потребительской инфляции за май.

16 июня состоится заседание Банка Англии, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет поднята пятый раз подряд. Комментарии представителей регулятора будут иметь ключевое значение, поскольку чиновники уже обсуждают, стоит ли переходить к повышению сразу на 0,5%.

Торги 13 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 потерял 1,17%, гонконгский Hang Seng сократился на 3,39%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 3,01%. EuroStoxx50 с открытия торгов теряет 1,99%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1867 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3760–3860пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance сократился на два пункта, до 36.

S&P 500 продолжает стремительное снижение. Бенчмарк достиг локального уровня поддержки на отметке 3800 пунктов. В этой зоне падение может замедлиться, поскольку индекс также приближается к нижней границе нисходящего канала. RSI и MACD не подают сигналов о перепроданности, что может свидетельствовать о возможности обновления локального минимума в ближайшие дни.

13 июня квартальные финансовые результаты представит разработчик прикладного ПО Oracle (ORCL). Участники рынка ожидают, что выручка достигнет $11,7 млрд (+4,5% г/г), а EPS составит $1,38 (-10,4% г/г). В марте менеджмент дал оптимистичный прогноз для облачного подразделения, которое может завершить финансовый год темпами роста более 20%. Oracle пытается стимулировать расширение облачного бизнеса и закрепиться в быстрорастущей нише, в которой в настоящий момент лидируют Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL). В третьем финансовом квартале, который закончился 28 февраля, выр учка в облачном сегменте выросла на 24% г/г, до $2,8 млрд. Акции Oracle с начала года потеряли 23% на фоне распродажи бумаг технологических компаний.

16 июня за прошедший квартал отчитается другой ИТ-гигант — Adobe (ADBE). Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании достигнет $4,3 млрд (+13,2% г/г), а EPS составит $3,3 (+8,9% г/г). Salesforce.com(CRM), конкурент Adobe в сегменте маркетинга и технологий электронной коммерции, пытается ускорить рост бизнеса за счет расширения продуктовой линейки, одновременно укрепляя основное направление ПО. В марте менеджмент представил слабый квартальный прогноз, предполагая, что возросшая конкуренция наносит ущерб сегменту ПО для дизайна. По словам главного исполнит ельного директора Шантану Нарайена, Adobe впервые с 2017 года намерена существенно пересмотреть цены на свой фирменный пакет инструментов для творчества. Ожидается, что это отразится на доходах во второй половине финансового года. Акции ADBE с начала 2022-го потеряли 30%.