«Фридом Финанс»: S&P 500 продолжает поиски дна

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 13 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 3,88%, закрывшись на отметке 3 750 пунктов. Nasdaq опустился на 4,68%, Dow Jones потерял 2,79%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись на отрицательной территории. Хуже всех выглядели сектора энергетики (-5,13%) и недвижимости (-4,78%).

После окончания основной сессии накануне Oracle (ORCL: -4,6%) представила квартальный отчет, в котором зафиксировала скорректированную прибыль на акцию в размере $1,54 при выручке $11,8 млрд. Это превысило консенсус, закладывавший данные показатели на уровне $1,38 и $11,65 млрд соответственно. Производитель медицинского оборудования ResMed Inc. (RMD: -2,94%) за $1 млрд купит немецкого поставщика программного обеспечения для здравоохранения MEDIFOX DAN GmbH для расширения за пределами США бизнеса в сегменте программного обеспечения как услуги (SaaS).

С 12 июня в США были отменены обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих в страну иностранцев, что стало результатом интенсивного лоббирования со стороны авиакомпаний в преддверии высокого туристического сезона. В то же время власти Штатов отметили, что при ухудшении санитарно-эпидемической ситуации соответствующие требования могут быть введены вновь.

Торги 14 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 0,79%, гонконгский Hang Seng опустился на символические 0,07%, японский Nikkei 225 снизился на 1,32%. EuroStoxx50 с открытия сессии растет на 0,4%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $123 за баррель. Золото торгуется по $1830 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3730–3830 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о динамике индекса цен производителей за май (прогноз: +8,6% г/г после +8,8% г/г в апреле).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на два пункта, до 33.

S&P 500 продолжает активно корректироваться, а фьючерс на него приблизился к локальной поддержке в районе 3750–3800 пунктов. На этом коррекция индекса широкого рынка может замедлиться, поскольку он достиг нижней границы обозначенного канала. RSI подошел к уровню перепроданности, что может предвещать краткосрочный отскок котировок, тем не менее MACD не подает сигналов к развороту.