«Фридом Финанс»: S&P 500 причины снижения и прогнозы

Михаил Денисламов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

После публикации 10 июня данных о динамике потребительской инфляции, которая вновь превзошла ожидания, инвесторы стали закладывать в котировки повышение ставки ФРС на 75 б.п. на ближайшем заседании, которое пройдет 15 июня, а также на следующей, июльской встрече. На этом фоне доходность 10-летних трежерис достигла максимума с 2011 года, что и оказало давление на акции.

Индекс настроений потребителей, рассчитываемый в Мичиганском университете, в начале июня опустился до исторического минимума. Это означает усиление рисков сокращения потребительских расходов, что обуславливает уменьшение оптимизма инвесторов в отношении прогнозов выручки и EPS компаний. В свою очередь, эта неопределенность ведет к снижению оценок эмитентов по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и пр.

В преддверии заседания ФРС рынок будет оставаться под давлением, однако он способен закрепиться на текущих уровнях, потому что ожидание повышения ставки на 75 б.п. уже во многом учтено в котировках.

Дальнейшая динамика будет зависеть от долгосрочных планов FOMC в отношении ставки и от комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла.

На наш взгляд, лучшим сценарием для фондового рынка будет повышение ставки на 50–75 б.п., а также обсуждение рисков и преимуществ повышения целевого ориентира инфляции с текущих 2%, на что на данный момент инвестсообщество не рассчитывает. В этом случае возможен быстрый отскок S&P 500 до 4000 пунктов.

Наименее благоприятный вариант развития событий также предполагает повышение ключевой ставки на 75 б.п. при официальном прогнозе ее подъема до 4% в 2023 году. В добавление к этому председатель ФРС в ходе пресс-конференции по итогам заседания должен намекнуть на низкую вероятность мягкого приземления экономики. При реализации этого сценария S&P 500 откатится к поддержке в области 3500–3550 пунктов.