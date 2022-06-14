«Фридом Финанс»: Рост цен на нефть и газ благоприятен для акций Газпрома

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 14 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,28%, до 2291,88 пункта. РТС поднялся на 0,13%, до 1270,83, индекс голубых фишек укрепился на 0,50%. В лидеры роста вышли Юнипро (+18,92%), Газпром (+3,42%) и ФСК ЕЭС (+2,66%). В аутсайдерах оказались акции Petropavlovsk(-5,12%), TCS Group (-4,07%) и ОК РУСАЛ (-3,87%).

Котировки Юнипро повышаются на новости о том, финская Fortum, владеющая компанией, планирует продать этот актив до 1 июля. Покупателями могут стать Интер РАО, СУЭК и Газпромбанк (через Газпром). Последняя из перечисленных структур готова заплатить за приобретение около $1,5–2 млрд, что соответствует 1,5–2 руб. за акцию. Но фоне слухов о продаже котировки Юнипро выросли с 1,2 до 1,5 руб. за бумагу.

Акции Газпрома дорожают вследствие роста мировых цен на нефть и европейских цен на газ. Инвесторов привлекает дивидендная политика компании, так как в текущем году дивдоходность может составить 16,4% годовых.

Petropavlovsk испытывает проблемы с реализацией продукции из-за ограничений, что привело к невозможности выплат по кредиту от Газпромбанка. Кроме того, мировые цены на золото продолжают снижение: сегодня они вновь скорректировались на 0,45%.

Котировки Brent в моменте растут на 0,89%, до $123,36. Ориентир для этого показателя до конца текущей сессии: диапазон $121,50–124,50 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,01%, до 56,79. EUR/RUB дорожает на 3,54%, до 59,26. На наш взгляд, интерес к евро на бирже может быть вызван ростом объемов параллельного импорта в РФ. На прошлой неделе в правительстве сообщили о регистрации 75 видов товаров, поставки которых будут осуществляться на этих условиях. При этом значительная доля этой продукции импортируется из ЕС. Таким образом, компании, которые будут ввозить ее на условиях параллельного импорта, заинтересованы в приобретении евро. Сегодня до конца текущей сессии основные валютные пары будут торговаться в диапазонах 55,00–57,00 и 57,50–62,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2230–2345пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1310 пунктов.