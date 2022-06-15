В СберБанк Онлайн появились ПИФы с выплатой промежуточного дохода

Клиентам Сбера теперь доступны открытые ПИФы с ежеквартальной выплатой дохода на депозит под рыночные ставки. Таким образом, для того чтобы получить часть инвестиционного дохода, пайщику не нужно гасить свои паи или проводить с ними какие-либо другие операции.

Новые фонды инвестируют в широкий набор финансовых инструментов и отличаются степенью риска, поэтому подойдут любому человеку. Появление такой возможности актуально для клиентов, поскольку повышает гибкость распоряжения своими средствами и даёт новые возможности. Ранее для получения части дохода пайщику нужно было погасить часть своих паёв, что могло быть сопряжено с уплатой комиссии, если клиент владел паями менее двух лет.

«Фонд акций с выплатой дохода»[1] подразумевает инвестирование в широкий круг акций крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики, среди которых «Газпром», ГМК «Норильский Никель», «Роснефть», НЛМК и др. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток, что потенциально позволяет получить высокий доход. В то же время риск колебаний стоимости ценных бумаг в этой стратегии более высокий.

«Фонд облигаций с выплатой дохода»[2] предполагает создание портфеля из рублёвых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне, благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем. Фонд инвестирует в облигации, выпущенные государством и надёжными отечественными компаниями с целью фиксирования высоких рублёвых ставок на больший срок, чем по депозитам. Большинство крупных компаний имеют стабильное финансовое положение и низкую долговую нагрузку, что позволит им успешно пройти период турбулентности в экономике.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода»[3] подойдёт инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции. Такой ПИФ подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн и банковских отделениях. Минимальная сумма вложений и пополнений – 50 тысяч рублей. При владении паями более трёх лет инвесторы освобождаются от уплаты налога с дохода (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год).