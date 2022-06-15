«Фридом Финанс»: В ожидании роста цен на нефть и газ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне новостей о продаже активов Fortum стали акции Юнипро (+21,66%). В числе аутсайдеров из-за удешевления угля оказались бумаги Распадской (-8,85%). Значительное снижение также продемонстрировали котировки Qiwi plc (-9,24%). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 56–58.

Газпром (+2,75%) сократит поставки по Северному потоку. Цены на газ в Европе поднялись выше $1000 за куб. м после сообщения компании о снижении объема прокачки по Северному потоку примерно на 40% вследствие необходимости ремонта оборудования. По данным СМИ, эта ситуация может затянуться, поскольку по времени накладывается на летнюю ремонтную кампанию. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $125 за баррель. Техническая картина благоприятствует дальнейшему повышению котировок, в ближайшие недели верояте н их рост в диапазон $130–140. Мы полагаем, что это будет способствовать удорожанию акций Газпрома и других представителей нефтегазового сектора.

Рассчитываем на рост в пределах 1%. Итоги заседания ФРС будут отыгрываться следующим днем. Не исключаем спекулятивного роста накануне этого события, но реакция в России будет слабее. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Пара USD/RUB может пробить минимумы 2017–2018 годов, опустившись к отметке 55. Этому способствует рост цен на нефть, который может возобновиться сегодня после небольшой коррекции.