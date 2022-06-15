Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 июня: 3 360,6499 руб/1 г золота и 39,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 360,6499 руб.

1 грамм серебра - 39,5700 руб.

1 грамм платины - 1 743,7900 руб.

1 грамм палладия - 3 414,1599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,3500 р. (1,94%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (2,87%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,8100 р. (4,79%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 154,3000 р. (4,32%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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