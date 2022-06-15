«Фридом Финанс»: Тема дня — заседание ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 14 июня основные американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,38%, до 3735 пунктов, Dow Jones скорректировался на 0,50%, Nasdaq прибавил 0,18%. Лучше рынка выглядели технологические (+0,62%) и энергетические (+0,07%). В аутсайдерах оказались предприятия коммунального сектора (-2,58%) и эмитенты из отрасли циклических потребительских товаров (-1,29%).

FedEx Corporation (FDX: +14,41%) увеличила квартальные дивиденды на 53% и объявила об изменении состава совета директоров. Выручка Oracle Corporation (ORCL: +10,41%) за 4-й фискальный квартал выросла на 5% г/г, компания повысила квартальные дивиденды на 19%. Консультативный комитет FDA одобрил вакцины Moderna Inc. (MRNA: +3,78%) для профилактики COVID-19 у детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет.

Сегодня в ходе заседания ФРС регулятор примет решение о новом значении целевой процентной ставки. С учетом выпущенных 10 июня данных потребительской инфляции, превзошедших общерыночные ожидания, сохраняется некоторая неопределенность относительно масштабов ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция ускорилась до 8,6% г/г, что может обусловить более агрессивное поднятие ставки сразу на 75 б.п. против ранее ожидаемых 50 б.п. Впрочем, такой вариант развития событий, по всей видимости, уже отражен в текущих котировках долевых бумаг, о че м свидетельствует негативная динамика индексов в течение двух прошлых торговых сессий. Важным фактором, который определит дальнейшую динамику акций, станет не только решение регулятора в отношении ставки, но и оценка ФРС ситуации с инфляцией. Не исключено, что долгосрочный ориентир может быть увеличен с текущих 2%.

Доходность 10-летних трежерис по сравнению со вчерашней сессией упала на 5 б.п., до 3,43%, двухлетних бумаг — на 6 б.п., до 3,36%. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,43%.

Торги 14 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 1,14%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,15%, а китайский CSI 300 поднялся на 1,32%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,85%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $121,49 за баррель. Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3700–3750 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные розничных продаж в США за май, что позволит оценить динамику потребительского спроса. Консенсус предполагает рост реализации товаров контрольной группы на 0,8% м/м (после +0,6% в апреле).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 31.

S&P 500 продолжает снижение к нижней границе нисходящего канала, пробитие которой может спровоцировать дальнейшее резкое падение. MACD не подает сигналов к развороту, RSI также находится в нейтральной зоне. Однако, вероятнее всего, технические факторы отойдут на второй план ввиду влияния фундаментальных аспектов, связанных с заседанием ФРС.