«Фридом Финанс»: VK – в лидерах роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 15 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2309,15 пункта. РТС поднялся на 1,09%, до 1286,88, на фоне укрепления рубля, а индекс голубых фишек прибавил 0,76%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции VK (+7,58%), TCS Group (+3,69%) и Ozon (+3,03%). В аутсайдерах оказались бумаги Юнипро (-3,29%), Интер РАО ЕЭС (-1,35%) и Татнефти (-1,33%).

Акции VK растут на новости о том, что компания, возможно, приобретет российский портал бесплатных объявлений Avito. Синергия от сделки может обеспечить VK практически монопольные позиции в данном сегменте рынка, что в долгосрочной перспективе приведет к повышению ее финансовых показателей.

Бумаги Ozon дорожают на информации о том, что более 20 фермерских хозяйств Подмосковья реализуют свою продукцию через сервисы Ozon. Развитие данного направления e-commerce обеспечит финансовые метрики компании драйверами роста в долгосрочной перспективе, особенно в случае новых локдаунов.

Котировки Юнипро сегодня корректируются после сильного роста накануне. С начала торговой недели бумаги в моменте прибавляли 37,8% после появления новости о том, что финская Fortum, владеющая компанией, намерена продать свои российские активы. Возможным покупателем называют Газпромбанк, который готов заплатить $1,5–2 млрд, или 1,5–2 руб. за бумагу Юнипро. Сегодня цена акций скорректировалась как раз к отметке 1,51 руб. за единицу. В дальнейшем котировки эмитента, на наш взгляд, продолжат движение в диапазоне 1,5–2,0 руб.

Цена Brent в моменте снижается на 1,16%, до $119,78, на фоне обновленного прогноза от Международного энергетического агентства, который предполагает, что в текущем году уровень спроса на черное золото останется прежним, а к допандемийным уровням потребности восстановятся только в 2023-м. В отчете также указано, что после двухлетнего снижения коммерческие запасы нефти в апреле увеличились на 77 млн баррелей (МБ), включая рост на 42,5 МБ в странах ОЭСР. Нефтяные котировки начали снижаться еще вчера, после выхода данных о резервах в США, которые также расширились на 0,736 МБ, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2 МБ. На наш взгляд, до конца текущей сессии стоимость Brent может скорректироваться до $115–117 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,09%%, до 56,54. EUR/RUB дорожает на 1,94%, до 59,45. Сегодня до конца дня ожидаем движения основных валютных пар в диапазонах 55,0–57,0 и 58,0–62,3 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2345 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1310 пунктов.