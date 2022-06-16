«Фридом Финанс»: На фондовом рынке продолжается сдержанный рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

В среду, 15 июня, котировки российских активов вновь демонстрировали слабую позитивную динамику. К вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, а РТС прибавил лишь 0,54%.

Сегодня в Северной столице открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его основной темой станет поиск возможностей для развития экономики в изменившемся мире. Ожидается, что в работе форума примет участие президент Владимир Путин, а также представители как минимум 69 стран. Это событие обеспечивает отечественные фондовые площадки драйверами роста.

В лидеры повышения на рынке долевого капитала вырвались бумаги золотодобытчика Petropavlovsk, подорожавшие за день на 14,95% без значимых информационных поводов. Также значительно выросли в цене депозитарные расписки группы VK (+12,8%) на новости о том, что компания намерена принять участие в конкурсе на покупку сервиса объявлений Avito. Неплохо выглядели депозитарные расписки холдинга ЕМС (+11%). В аутсайдерах оказались акции вчерашнего лидера Юнипро (-3,03%). Кроме того, существенно подешевели за день «префы» Мечела (-2,3%) и «обычка» металлургической компании ВСМПО-АВИСМА (-2,25%).

Рубль демонстрирует негативную динамику. Возможно, это связано с заявлениями официальных лиц о том, что столь значительное укрепление нацвалюты — серьезный вызов для российской экономики. В моменте пары USD/RUB и EUR/RUB поднимались до 57 и 59,66 соответственно.

Котировки Brent вечером в среду снижаются на 0,54%, до $120,4 за баррель. По всей видимости, это обусловлено тем, что, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие полтора года страны, не входящие в соглашение ОПЕК+, смогут восполнить текущий дефицит нефти.

Золото в моменте укрепляется на 0,6%, до $1824,4 за тройскую унцию. Дальнейшая динамика этого актива будет определяться решением ФРС в отношении процентных ставок.

Наш прогноз на завтрашнюю сессию для индекса Мосбиржи: коридор 2250–2400 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 57–59 и 59–62 соответственно.