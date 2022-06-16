«Фридом Финанс»: Ожидаем роста котировок Новатэка

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду большинство акций продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами повышения на фоне корпоративных новостей стали бумаги VK (+12,04%). Скорректировались после роста накануне акции Юнипро (-2,90%). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 56-57.

Газпром (+2,75%) вновь сократил поставки по Северному потоку (СП). Объем был снижен на треть, до 67 млн куб. м в сутки, что на 60% меньше майских уровней. На фоне нехватки СПГ, обусловленной в числе прочего снижением добычи в Катаре и аварией на американском заводе, поставлявшем сырье в Европу, цены на углеводороды в ближайшее время резко пойдут вверх. Дефицит будет длительным, поскольку в июле газопровод СП встанет на ремонт. Учитывая текущий уровень прокачки, а также сокращение транзита через Украину и его отсут ствие через Ямал, мы полагаем, что Европе не удастся пополнить газохранилища на 37 млрд куб. м. до конца октября. Инвесторы осторожно отыгрывают новость, поскольку рост спотовых цен на газ в краткосрочной перспективе мало влияет на показатели Газпрома. Зато заметно могут вырасти продажи Новатэка (+21,66%), который может увеличить экспорт, несмотря на санкции. Фундаментально эти акции значительно недооценены (потенциал роста составляет почти 100% на горизонте 12 месяцев), а техническая картина указывает на возможн ый разворот.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. После заседания ФРС на внешних площадках наблюдается смешанная динамика, но мы рассчитываем на возобновление роста ближе к вечеру. Нефть также корректируется, однако, на наш взгляд, это движение будет слабым и кратковременным. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Пара USD/RUB может пробить минимумы 2017-го и 2018 года, опустившись к отметке 55. В этом случае возможно кратковременное движение вниз, поскольку покупок валюты на текущих уровнях немного.