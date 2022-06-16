«Фридом Финанс»: ФРС вернула котировки в плюс

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 15 июня американские фондовые площадки завершили ростом. S&P 500 прибавил 1,46%, вернувшись к отметке 3790 пунктов, Nasdaq поднялся на 2,50%, Dow Jones подрос на 1,00%. В лидеры роста вышли сектор дискреционных товаров (+2,81%) и телекомы (+2,47%). Отрицательную динамику продемонстрировали энергетические компании (-2,21%) и поставщики сырья (-0,03%).

Boeing (BA: +9,46%) работает над стабилизацией производства и поставок самолетов 737 MAX. Ранее китайская авиакомпания China Southern Airlines провела успешный испытательный полет 737 MAX, что сигнализирует о вероятности возобновления использования самолетов этой марки в КНР ввиду высокого спроса на авиаперевозки. Nio (NIO: +7,77%) официально представил новую модель электромобиля ES7, ставшего самым мощным серийным кроссовером. Старт продаж ES7 намечен на конец августа. Ford (F: +0,57%) отзывает 2,9 млн автомобилей, выпущенных в 2013–2021 годах, для устранения проблем с коробкой передач. Это стало третьим отзывом продукции автоконцерна за неделю.

По итогам заседания 14-15 июня ФРС впервые с 1994 года подняла учетную ставку сразу на 75 б.п., в диапазон 1,50–1,75%. До конца текущего года FOMC планирует довести верхнюю границу этого диапазона до 3,5%, притом что в марте прогнозировалось значение 2,8%. Таким образом, на июльском заседании регулятор может вновь повысить ставку на 75 б.п., а в сентябре она будет поднята на 50 б.п. Активизация ужесточения монетарной политики целесообразна в условиях, когда инфляция уже втрое превысила таргет Федерезерва, а инфляционные ожидания потребителей повышаются, п ритом что ситуация на рынке труда остается благополучной. На посвященной заседанию ФРС пресс-конференции Джером Пауэлл отметил ускорение роста реального ВВП в текущем квартале. Потребительские расходы остаются устойчивыми, однако увеличение объемов капиталовложений начинает замедляться. Наряду с этим повышение ставок по ипотечным кредитам заметно охлаждает спрос на жилье. Накануне вышла статистика, отразившая снижение розничных продаж в мае на 0,3% м/м, поскольку инфляция и дефицит предложения некоторых товаров, в первую очередь автомобилей, сдерживают активность потребителей. Вероятно, ослабление спроса снизит давление роста цен, что станет поводом для менее активного ужесточения ДКП в следующем году. Федрезерв рассматривает возможность снижения ставки в 2024 году.

Регулятор повысил прогноз инфляции по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) на текущий год с 4,3% до 5,2% с учетом удорожания энергоносителей и продовольствия под влиянием геополитических факторов. Ориентир по динамике ВВП США на 2022-й предполагает его рост на 1,7% против предыдущего прогноза 2,8%. Безработица ожидается на уровне 3,7% при текущих 3,6%, в будущем году показатель может подняться до 3,9%.

Фондовые площадки АТР завершили торги 16 июня разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,40%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,57%, китайский CSI 300 потерял 0,66%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,80%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $119 за баррель. Цена на золото составляет $1834 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3710–3800 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по рынку недвижимости за май. Прогнозируется снижение количества разрешений на строительство до 1,78 млн при сокращении объема начатого строительства с апрельских 1,724 млн до 1,7 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance потерял два пункта, опустившись до 29.

S&P 500 продемонстрировал восстановление котировок после пяти сессий, завершившихся на отрицательной территории. RSI остается вблизи уровня перепроданности, что указывает на вероятность краткосрочного отскока. MACD не сигнализирует о приближении разворота, при этом утренние фьючерсы предполагают дальнейшее снижение котировок. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка может располагаться на отметке 3900 пунктов, а поддержкой будет служить диапазон 3660–3700 пунктов.

Квартальные результаты в этот четверг представит Adobe (ADBE). Консенсус-прогноз предполагает, что выручка одного из ведущих представителей ИТ-сектора достигнет $4,3 млрд (+13,2% г/г) при EPS на уровне $3,3 (+8,9% г/г). Конкурент Adobe в сегменте маркетинга и технологий электронной коммерции Salesforce.com (CRM) стремится активизировать развитие бизнеса за счет расширения продуктовой линейки, одновременно укрепляя основное направление ПО. В марте менеджмент представил слабый квартальный прогноз, основанный на предположении о том, что усиление конкуренции наносит ущерб сегменту ПО для дизайна. По словам главного исполнительного директора Adobe Шантану Нарайена, впервые с 2017 года компании придется значительно изменить цены на свои наиболее популярные продукты. Ожидается, что это отразится на доходах во второй половине финансового года. Акции ADBE с начала 2022-го потеряли 30%.