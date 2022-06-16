«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов 2280–2450 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 15 июня индекс Мосбиржи вырос на 1,03%, до 2342,82 пункта. РТС поднялся на 1,05%, до 1293,82, а индекс голубых фишек повысился на 1,03%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции СПБ Биржи (+13,48%), VK (+4,92%) и TCS Group (+3,66%). В аутсайдерах оказались бумаги Газпрома (-0,21%), МТС (-0,08%) и ВТБ (-0,06%).

Акции СПБ Биржи растут на новости о начале торгов инструментами с листингом на Гонконгской фондовой площадке с 20 июня. Сначала инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг, но до конца года планируется увеличить их количество до 200, а к концу следующего года — до 1000 штук. По той же самой причине дорожают и акции TCS Group.

Бумаги VK сегодня получили импульс к повышению на фоне новости о сотрудничестве с Университетом и особой экономической зоной «Иннополис» по вопросам обучения и инноваций. Однако на наш взгляд, сегодняшний рост в бумагах VK скорее продолжается по инерции после вчерашних новостей о намерении эмитента купить сервис бесплатных объявлений Avito.

Котировки Газпрома немного снижаются из-за сокращения на треть объемов поставок газа по Северному потоку. На этом фоне европейские цены на газ сегодня выросли до $1474 за 1 тыс. куб. м (+15,61%). Мы считаем, что в долгосрочной перспективе повышение сырьевых котировок сможет нивелировать снижение объемов поставок, поэтому корректировка акций Газпрома будет краткосрочной и неглубокой.

Котировки Brent в моменте снижаются на 0,46%, до $118,0 за баррель, на фоне обновленного прогноза от МЭА, который предполагает, что к допандемийным уровням объемы спроса вернутся только в 2023 году. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованную 15 июня статистику запасов сырой нефти в США: вопреки консенсус-прогнозу аналитиков, предполагавшему снижение, резервы увеличились на 1,956 млн баррелей. Полагаем, что к концу торгового дня котировки Brent могут скорректироваться к $115–117 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,19%, до 57,06. EUR/RUB дорожает на 6,52%, до 58,95. Сегодня до конца сессии ожидаем движения основных валютных пар в диапазонах 56,0–59,5 и 58,0–62,3 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов четверга: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1325 пунктов.