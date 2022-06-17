«Фридом Финанс»: Инвесторы ищут новые возможности

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

На фоне растущей волатильности и падения американского фондового рынка участники торгов начинают изучать различные классы активов и пытаются расширить географию инвестирования. Особый интерес игроки рынка проявляют к китайскому рынку, который с середины февраля 2021 года потерял более 40% на фоне ужесточения регулирования, сложностей в секторе недвижимости и политики нулевой терпимости к COVID-19. Очередной локдаун, введенный в апреле 2022-го в некоторых регионах Китая, обусловил резкую негативную реакцию инвесторов, тем более что жесткие карантинные меры оказались малоэффективными в отношении штамма «омикрон». Однако, корректируясь, котировки китайских активов опустились к привлекательным для покупки уровням. В частности, за последний год эмитенты Поднебесной в целом подешевели на 32%, тогда как акции американских компаний за тот же период потеряли лишь 9,9%. Впрочем, в последний месяц ситуация начала меняться в пользу азиатских корпораций, которые прибавили 10% м/м против снижения американского рынка на 5,5% м/м. Разворот тренда на китайских площадках обусловлен новостями, касающимися смягчения регулирования, завершением локдауна в Шанхае и публикацией умеренно позитивных макроданных. Ниже рассмотрим эти факторы подробнее.

• Промпроизводство выросло на 0,7% г/г, розничные продажи снизились на 6,7% при более негативных ожиданиях, а инвестиции в основные средства с января по май выросли на 6,2%, тогда как консенсус предполагал более скромное повышение на 6,0%. Кроме того, уровень безработицы снизился до 5,9%. Таким образом, производственный сектор Китая начал восстанавливаться и, скорее всего, эта тенденция сохранится во втором полугодии на фоне улучшения ситуации в мировой экономике.

• Монетарное стимулирование было приостановлено, при этом Народный банк Китая сохранил ключевую ставку на уровне 2,8% для смягчения давления на национальную валюту, что особенно важно для поддержки производственного сектора в условиях экспортно ориентированной экономики. Инвесторы восприняли такое решение регулятора с воодушевлением.

• Сектор недвижимости впервые в текущем году продемонстрировал прирост продаж новых домов. В частности, продажи жилой недвижимости повысились на 26% благодаря снижению ипотечных ставок и увеличению финансирования со стороны банков, а также за счет снижения регуляторного давления в вопросе правил владения.

С учетом всех перечисленных факторов привлекательность китайских активов для инвесторов повышается, несмотря на существенные риски, одним из которых является возможность делистинга бумаг эмитентов из Поднебесной с американских бирж. Если у участника торгов нет прямого доступа на китайский фондовый рынок, то лучший способ вложиться в соответствующие активы — инвестирование через ETF, торгующиеся на биржевых площадках США: iShares China Large-Cap (FXI) или Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Эти фонды напрямую владеют китайскими активами. Есть и другие ETF с экспозицией на азиатский рынок: GXC, KWEB, MCHI и т. д. Однако они менее интересны из-за низкой ликвидности и/или присутствия в фондах депозитарных расписок.

Некоторые игроки рынка опасаются вкладываться в китайские активы из-за предстоящих выборов в КНР, однако, на мой взгляд, они не увеличивают инвестиционных рисков. Снижение регуляторного давления и разумные меры стимулирования экономики, принимаемые властями Поднебесной, также внушают надежду на лучшее.