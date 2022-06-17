«Фридом Финанс»: Российский рынок не обратил внимания на повышение ставки ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сдержанный рост российских фондовых индексов 16 июня сменился достаточно уверенным ралли: к последнему часу торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, а РТС повысился на 2,24%.

Котировки отечественных акций движутся вверх, несмотря на возобновление нисходящей коррекции на рынке США в ходе текущей сессии. На динамику российских активов никак не повлияло решение ФРС США о повышении ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и анонсированное регулятором намерение предпринять аналогичный шаг на заседании в июле.

Абсолютными лидерами роста на новостях о том, что депозитарные расписки можно будет конвертировать в акции эмитента при помощи только российской инфраструктуры стали бумаги холдинга «Европейский медицинский центр» (+26,6%). В отсутствии значимых новостей дорожали акции Акрона (+11,5%), заметно прибавили в цене и бумаги ВСМПО-Ависма (+7,8%). В аутсайдерах остается Petropavlovsk (-5,2%), возможно, снижение его котировок объясняется тем, что слухи о скупке бумаг золотодобытчика стратегическим инвестором не подтвердились. Хуже рынка выглядели акции ИСКЧ (-2,2%) и Белуги (-2,25%).

Котировки нефти марки Brent опустились на 0,93%, до $117,53 за баррель. Мы связываем эту динамику не столько с решением ФРС по ставке, сколько с еженедельной статистикой запасов в США, зафиксировавших их увеличение почти на 1,3 млн баррелей, тогда как консенсус предполагал сокращение показателя.

Золото подорожало на 15,85%, до $1824,4 за тройскую унцию, что могло быть обусловлено тем, что доллар не продемонстрировал существенного роста после публикации решения ФРС.

Рубль отыгрывает укреплением заявления российских официальных лиц о том, что стабильность и предсказуемость обменного курса может помочь обеспечить возврат к бюджетному правилу. Пара USD/RUB к концу сессии снижается на 0,39 руб., до 57, пара EUR/RUB теряет 0,92 руб. и торгуется по 58,88. Ориентиры по этим инструментам на торги 17 июня: 57–59 и 58–61 соответственно

Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2300–2450 пунктов.