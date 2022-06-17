Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 млрд руб. с десятикратной переподпиской

15 июня 2022 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002P-08R со сроком обращения 10 лет, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.90% годовых, а доходности к оферте - 11.20% годовых. Планируемый объем размещения составлял 10 млрд руб. В ходе сбора заявок общий спрос инвесторов практически в 10 раз превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило эмитенту увеличить объем до 15 млрд руб. и снизить ставку купона на 0.70% до 10.20% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.46%. Интерес к выпуску проявили как институциональные (банки, управляющие компании, инвестиционные компании), так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с другими крупнейшими российскими банками.

Ранее Россельхозбанк также выступал организатором размещения облигаций компаний телекоммуникационной отрасли: Мегафон, МТС, ЭР-Телеком общим объемом 50 млрд руб.