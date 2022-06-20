Сбер и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей

Сбер и ДОМ.РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум, направленный на углубление стратегического сотрудничества в сфере ипотечно-жилищного кредитования и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Соответствующий документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В меморандуме стороны выразили взаимную заинтересованность в выпуске ипотечных облигаций на сумму до одного триллиона рублей в период 2022–2025 гг. Кроме того, стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ. Окончательные условия выпусков облигаций будут оговариваться отдельно.

Сбер является лидером российского рынка ипотечного кредитования: на банк приходится 50% ипотечного портфеля России и 25% ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в обращении. С 2017 года ДОМ.РФ и Сбер разместили шесть выпусков ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ общим объёмом более 235 млрд рублей.

Сбер также является лидером по выдаче ипотечных кредитов, оформленных электронной закладной, и первым банком России, который полностью отказался от бумажных закладных и внедрил использование электронной закладной в масштабах всей страны. Первая на российском рынке сделка секьюритизации ипотеки с использованием электронных закладных была реализована ДОМ.РФ совместно со Сбером в 2020 году.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наше соглашение направлено на устойчивое развитие сегмента ипотечного кредитования. Общий объём ипотечных облигаций, которые планируется выпустить в рамках заключённого сегодня меморандума, станет рекордным для российского рынка секьюритизации».

Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ:

«Развитие рынка ипотечных облигаций помогает банкам улучшать условия кредитования граждан. Совместная работа ДОМ.РФ и Сбера по секьюритизации ипотеки на 1 триллион рублей станет еще одним важным шагом к общей цели – более низким ипотечным ставкам в стране. Это по-настоящему амбициозный план до 2025 года, который позволит еще 300 000 семьям улучшить свои жилищные условия».