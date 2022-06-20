«Фридом Финанс»: В лидерах роста акции золотодобытчиков

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 17 июня индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, до 2356,2 пункта. РТС опустился на 0,42%, до 1311,25, а индекс голубых фишек упал на 0,59%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Petropavlovsk (+3,33%), Интер РАО ЕЭС (+2,49%) и Polymetal (+2,01%). В аутсайдерах оказались бумаги Энел (-13,05%), Юнипро (-5,23%) и Ozon (-4,38%).

Котировки золотодобытчиков растут на фоне увеличения мировых цен на золото, которые сегодня достигли $1852,70 за тройскую унцию (+2,27% за два дня после заседания ФРС). У защитного актива в текущем году есть все шансы на дальнейшее укрепление на фоне рисков рецессии и стагфляции в США, поэтому бумаги золотодобытчиков пользуются спросом. Мы также не исключаем, что дополнительными драйверами роста акции Petropavlovsk обеспечила какая-то инсайдерская информация, принимая во внимание ряд проблем в этой компании.

Бумаги Энел снижаются на фоне сообщения ее итальянской материнской компании о намерении продать контрольный пакет (56,43%) акций Энел Россия фонду Газпромбанк-Фрезия и ЛУКОЙЛу. Сумма сделки составит 137 млн евро, что представляет собой 27%-й дисконт к рыночной стоимости этого пакета бумаг.

Котировки Brent в моменте растут на 0,99%, до $121,0 за бочку, на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке. Сегодня возможно укрепление нефтяных цен до $124,00 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,21%, до 56,61. EUR/RUB дорожает на 2,80%, до 59,50. На наш взгляд, до конца текущей сессии основные валютные пары будут двигаться в диапазонах 55,0–57,5 и 58,0–62,3 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1325 пунктов.

Сегодня волатильность российского фондового и валютного рынков может сильно возрасти во время выступления Президента РФ Владимира Путина, которое начнется в 14:00 мск. Мы рекомендуем принимать инвестиционные решения в это время крайне осторожно.