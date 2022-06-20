«Фридом Финанс»: В фокусе — действия центральных банков

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 16 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 3,25%, закрывшись на отметке 3 667 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 4,08% и 2,42% соответственно. Все 11 секторов из состава S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже остальных выглядели энергетические компании (-5,58%) и производители циклических потребительских товаров (-4,76%).

Акционеры AMC (AMC: -7,67%) отклонили предложенный план оплаты труда руководителей. Boeing (BA: -0,27%) планирует возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner, приостановленные с конца 2020 года. Инвестор Tesla (TSLA: -8,54%) подает в суд на Илона Маска и других руководителей компании, обвиняя их в пренебрежении рассмотрением жалоб на дискриминацию и домогательства на рабочем месте, а также в создании «токсичной корпоративной культуры».

Перед открытием рынков несколько крупных центральных банков объявили о переходе к более агрессивной монетарной политике. Швейцарский регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50 б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., одновременно прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на 0,3%. Эти изменения ДКП усилили опасения инвесторов по поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме того, по мнению участников рынка, регуляторы принимают меры по сдерживанию инфляции с некоторым опозданием, что усиливает переж ивания по поводу политической ошибки, которая может привести к рецессии.

Эти страхи растут на фоне опубликованных вчера негативных данных о состоянии занятости и рынка жилой недвижимости. В мае ввод домов в эксплуатацию сократился на 14,4% м/м, до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 1,549 млн единиц (консенсус: 1,730 млн), в то время как количество разрешений на строительство (опережающий показатель) снизилось на 7,0% м/м, до 1,695 млн (консенсус: 1,800 млн). При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 июня, упало на 3 тыс., до 229 тыс. (консенсус: 215 тыс.).

Вчера в начале сессии отмечались небольшие распродажи трежерис, однако затем ситуация на долговом рынке значительно улучшилась, поскольку инвесторы стали перекладываться из акций в облигации. В результате доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п., до 3,31%, в то время как показатель для «двухелеток» упал на 11 б.п., до 3,16%.

Торги 16 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,39%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,77%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1849 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3600–3670 пунктов.

Сегодня ожидается публикация данных о динамике промышленного производства за май (консенсус: +0,5%; предыдущее значение: +1,1%).

Индекс настроений от Freedom Finance сократился на четыре пункта, до 29.

Индекс широкого рынка продолжает корректироваться вторую неделю подряд, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов, и теперь движется к отметке 3600. Пересечение набирающего силу нисходящего канала преимущественно было вызвано ужесточением монетарных условий во многих странах.