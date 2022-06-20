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«Фридом Финанс»: Рынок не определился с направлением

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торгов 17 июня индекс Мосбиржи опустился на 0,68%, а  РТС прибавил незначительные 0,08%. 

Главной новостью дня стало выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Для фондового рынка особенно значимыми оказались заявления главы государства о снижении ставки льготной ипотеки с 9% до 7%, а также его прогнозы, предполагающие увеличение объемов производства и экспорта продовольствия из РФ.  

В лидеры роста без значимых новостей вышли акции Интер РАО (+4%). Реагируя на оптимистичные прогнозы президента относительно перспектив рынка химудобрений и сельхозпродукции, дорожали бумаги Акрона (+2,9%). В ожидании снижения  ставок по льготной ипотеке вверх шли акции ГК ПИК (+2,8%). В числе аутсайдеров оказались очень волатильные бумаги ЕМС (-5,7%), к которым присоединились акции Юнипро (-4%) и депозитарные расписки TCS (-3,74%).  

Котировки нефти Brent упали 3,6%, до $115,48 за баррель. Мы связываем эту динамику с опасениями по поводу дальнейшего резкого ужесточения монетарной политики в США.  

Золото продолжило корректироваться и снизилось на 0,37%, до $1842,7 за тройскую унцию. Поводом для негативной динамики этого защитного инструмента стало заявление  главы ФРС Джерома Пауэлла о твердом намерении регулятора достичь таргета по инфляции в США на уровне 2% в год. 

Доллар США в паре с рублем опустился на 0,2 руб., до 56,3, а евро укрепился на символические 0,04 руб., до 59,05.  Наш прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB на торги 20 июня: 56–59 и 59–62 соответственно. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2400 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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