«Фридом Финанс»: Китайские акции приходят в Россию

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу торговая динамика была смешанной. Многие бумаги корректировались после роста накануне. Лидерами повышения стали акции Интер РАО (+3,96%). Также лучше рынка выглядели бумаги ГК ПИК (+3,78%) на фоне новости о снижении льготной ставки по ипотеке. В аутсайдерах оказались акции Энел Россия (-11,94%) на информации о продаже активов. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 56-57.

Прорабатывается вопрос восстановления бюджетного правила. Объем дисбаланса предложения, которое оказывает повышательное давление на рубль, оценено в $130 млрд, включая $80 млрд, обусловленных отсутствием закупок в бюджет в рамках соответствующего правила. Новый механизм, который находится в разработке, будет способствовать восстановлению спроса и предложения на валютном рынке. Однако в краткосрочном плане не стоит ожидать изменений. На горизонте до конца года, когда обновленное правило может заработать, пара USD/RUB, вероятнее всего, будет подниматься умеренными темпами. Надежно прогнозировать курс на декабрь 2022-го пока затруднительно. Более точные оценки можно будет давать не ранее конца сентября.

Ожидаем смешанную динамику. На внешних сырьевых и фондовых площадках торги проходят разнонаправленно. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Пара USD/RUB, несмотря на заявления чиновников на ПМЭФ, в краткосрочной перспективе имеют больше шансов на снижение к отметке 55, поскольку факторы укрепления рубля не купированы.