«Открытие»: Внешний фон можно назвать нейтральным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон можно назвать нейтральным. Нефть стабилизировалась после пятничного провала. Экономика КНР демонстрирует оживление после выхода из весенних карантинов. Процесс перераспределения рынков между РФ и Саудовской Аравией идёт спокойно. Отечественные акции могут консолидироваться, или быть под небольшим давлением из-за пятничного падения котировок нефти. Рубль на текущей неделе будет получать поддержку налогового периода.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи повысился с 2285,52 п. до 2353,98 п., а индекс РТС с 1268,83 п. до 1315,43 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0522 до $1,0497. USD-RUB упала с 56,80 до 56,41, а EUR-RUB с 60,10 до 58,86. Нефть Brent подешевела с $122,01 до $113,12 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1875,50 до $1840,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1068,87 до 1075,54 тонн Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3900,86 п. до 3674,84 п.

· Российский рынок продолжал торговаться без оглядки на внешний негатив. Одним из главных событий недели стал Петербуржский международный экономический форум. «Газпром» и CNPC продолжают реализацию проекта трубопровода по дальневосточному маршруту через Монголию. Однако с европейскими поставками появились реальные проблемы. Siemens не может вернуть газокомпрессорные турбины из Канады после ремонта, что привело к падению перекачки сырья по «Северному потоку» до 40% от его мощности. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что уже половина российского экспорта направляется в Азию. Глава ВТБ Андрей Костин обещает возвращение к прибыльности уже в 2023 году. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что банк в ближайшее время справится со всеми возникшими проблемами и вновь будет работать в прежнем режиме. ЦБ РФ разрабатывает механизм, который позволит конвертировать депозитарные расписки отечественных компаний в акции в обход европейских санкций против НРД. И, наконец, строительный сектор вновь может стать локомотивом экономики на фоне снижения ипотечных ставок и льготных программ кредитования покупки жилья.

· Рубль торговался довольно стабильно. Почти все меры валютного контроля отменены, но отсутствие обязательных продаж внешней выручки не означает, что компании не реализуют её. Как минимум, остаётся 100% продажа газа за рубли для недружественных стран. ЦБ РФ выступает за либерализацию валютного рынка для граждан и постепенную отмену принятых ограничений. Заявления представителей регулятора говорят о том, что в ближайшее время он не будет торопиться со снижением ставки, хотя Минфин и Минэкономразвития почти требуют более слабый рубль. Однако все понимают, что ослабление россиянина может произойти лишь на фоне восстановления импорта. До этого момента рубль будет оставаться относительно стабильным, а то и возобновит укрепление. Тем более, что на предстоящей неделе спрос на рублёвую ликвидность возрастёт благодаря налоговому периоду.

· Внешние рынки жили в страхах инфляции и опасениях решительных действий регуляторов. ФРС повысила ставку на 75 базисных пункта. Национальный Банк Швейцарии неожиданно повысил ставку на 50 базисных пункта до -0,25%. Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пункта до 1,25%. Лишь Банк Японии воздержался от каких-либо действий, что привело к очередному провалу курса иены. Американский рынок продолжил снижаться и уже все три основных индекса оказались на «медвежьей» территории. Инфляция в США разогналась до 8,6%. Индексы производственной активности ФРБ Филадельфии и ФРБ Нью-Йорка показывают отрицательное значение, что повышает риски рецессии во всей экономике США. Однако рынки выглядят крайне перепроданными, и нельзя исключать, что в третьей декаде июня инвесторы попытаются отыграть техническую коррекцию.

События предстоящей недели

· США будут отдыхать в понедельник. Народный Банк Китая может изменить базовые ставки для премиальных заёмщиков. В еврозоне выйдет статистика по строительству за апрель. Вечером выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

· Во вторник Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания, а также выступит управляющий банком Лоу. Днём в еврозоне выйдут данные по счёту текущих операций за апрель. В США выйдут индекс национальной активности ФРБ Чикаго, статистика продаж на вторичном рынке жилья. Вечером выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер.

· Банк Японии в среду опубликует протокол своего последнего заседания. Инвесторам стоит обратить внимание на это событие, так как японский регулятор может начать задумываться об изменении ставок. Инфляция в Великобритании могла разогнаться до 9,1% в мае. Вечером стоит обратить внимание на канадскую инфляцию. Ожидается, что рост цен ускорится до 7,5% в мае с 6,8% в апреле. Далее стоит обратить внимание на выступление председателя Национального Банка Швейцарии. Впрочем, ещё более внимательно рынок будет изучать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России выйдут данные по недельной инфляции, а также цены производителей за май.

· В четверг публикуются предварительные индексы деловой активности от Японии до США. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится в июне до 54,0 п. с 54,8 п. в мае. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Вновь выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Вечером Минэнерго США поделится своей статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов. Ещё позже выйдет отчёт ФРС по стресс тестированию банков.

· Новая Зеландия в пятницу празднует новый год по календарю Маори. Япония может сообщить о сохранении базовой инфляции на уровне 2,1% в мае. Розничные продажи в Великобритании могли снизиться на 0,9% за май. Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Вечером выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, статистика продаж нового жилья за май. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Банки сообщают о быстром восстановлении продаж недвижимости в КНР после весенних карантинов

· Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Китайские инвесторы приветствуют дальнейшее восстановление экономики после весенних карантинов, а в Японии рынок под давлением страхов в отношении американской рецессии, которая снизит спрос на экспорт из страны.

· Народный Банк Китая пока воздержался от изменения своей денежной политики, хотя инфляция в стране остаётся заметно ниже ставок для премиальных заёмщиков. Источники Reuters утверждают что в администрации США рассматривают возможность устранения некоторых торговых тарифов для КНР. Сектор недвижимости показал рост на 2% в Шанхае и на 5% в Гонконге. Банки, включая Nomura, отмечают быстрое восстановление продаж недвижимости в основных китайских городах за прошлые пару недель. Под давлением были акции традиционной энергетики, включая 6% падение в угольном секторе.

· Японские инвесторы испытывали дискомфорт по поводу того, что в понедельник американский рынок не работает. Старт торгов был позитивным, но затем распродажи доминировали. Иена торговалась около 134,0-135,0 за доллар. Самыми слабыми были акции нефтеразведки. Бумаги Inpex теряли почти 9%. Пессимизм в технологичных бумагах явно связан с рисками падения спроса в США на фоне потенциальной рецессии. Акции производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron снижались почти на 5,9%. Единственно, слабая иена всё же побуждала к покупкам акций автомобилестроителей и производителей комплектующих для них. Акции Toyota Motor и Honda Motor прибавляли более 0,5%.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 25657,95 п. (-1,17%),

· Hang Seng - 21089,06 п. (+0,07%),

· Shanghai Composite - 3319,28 п. (+0,08%).

Ливия пытается восстановить свою добычу после сильного провала

· Нефть немного стабилизировалась в начале недели, хотя в пятницу оказалась под волной шоковых распродаж в свете повышения вероятности рецессии в США.

· Ливия сообщает о восстановлении производства до 700 тыс. бар. в сутки по сравнению с 100 тыс. бар. в день неделей ранее.

· Китайский импорт российской нефти в мае вырос на 55%, что позволило РФ обойти Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика. Впрочем, подобная схема обмена рынками озвучивалась нами давно. Саудовская Аравия наращивает поставки в Европу, где намерены отказаться от российской нефти, а Россия занимает место Саудовской Аравии в Азии.

· Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США увеличилось за прошлую неделю на 4 единицы до 584 штук. В мае американские компании пробурили уже 736 новых скважин по сравнению с 718 единиц в мае. То есть буровая активность повышалась вместе с ростом цен.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $113,69 (+0,50%),

· WTI - $108,54 (+0,51%),

· Алюминий - $2506,5 (+0,34%),

· Золото - $1845 (+0,24%),

· Медь - $8832,85 (-0,17%),

· Палладий - $1837 (+2,13%).