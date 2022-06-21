«Фридом Финанс»: Фондовый рынок снова растет

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 20 июня на российском фондовом рынке проходили под позитивным влиянием итогов Петербургского международного экономического форума. В результате к последнему часу основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,67%, а РТС поднялся на 2,65%.

Кроме того, акции многих компаний отыгрывают ожидание снижения ставок по банковским кредитам, в частности анонсированное президентом удешевление льготной ипотеки с 9% до 7%.

В лидеры роста на новостях об усилении внутреннего потребительского спроса на газ вышел НОВАТЭК (+9,32%). Также уверенную позитивную динамику без новостного повода продемонстрировали котировки Ашинского металлургического завода (+9,17%). Акции Распадской (+8,35%) дорожали на фоне сообщений об увеличении мирового спроса на уголь. Список аутсайдеров возглавили акции Селигдара (-7,4%), к которым присоединились бумаги En+ (-1,9%) и депозитарные расписки HeadHunter.ru (-1,63%).

Цена на нефть марки Brent восстанавливалась после глубокой коррекции предыдущих торгов и к вечеру поднималась на 0,15%, до $113,25 за баррель. Поддержку котировкам оказали новости об активном повышении спроса на нефть в Китае.

Золото колеблется вблизи нулевых отметок, дешевея на символические 0,02%, до $1840,25 за тройскую унцию.

После заявлений российских властей о том, что вернуть курс рубля на «оптимальный» уровень будет возможно ближе к концу 2022 года, доллар США и евро продолжили обновление минимумов. К вечеру гринбек подешевел еще на 57 коп. до 55,84 руб., а евро опустился на 12 коп. до 58,74 руб. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB на торги 21 июня: 55–58 и 58–61 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2300–2450 пунктов.