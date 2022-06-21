«Фридом Финанс»: Рубль тестирует семилетний максимум

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+11,67%) и Акрона (+8,82%). В число аутсайдеров на фоне закрытия реестра акционеров для получения дивиденда попали бумаги Селигдара (-7,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 55,50–56,50.

Рубль штурмует семилетний максимум. Растут торговые обороты в паре USD/RUB, но снижаются в паре EUR/RUB, а именно продажа евро сейчас в значительной степени влияет на биржевой курс рубля к доллару. Давление на валютные пары будет слабеть, но не в ближайшей перспективе. На фоне укрепления рубля, а также рисков, связанных с хранением валюты, экспортеры не будут откладывать продажу выручки. Прорабатывается вопрос о введении платы за обслуживание валютных счетов юрлиц, что, на наш взгляд, сильнее всего ударит по Сургутнефтегазу (-0,08).

Прогнозируем рост в пределах 2%. На внешних сырьевых и фондовых площадках наблюдается положительная динамика. На локальном рынке в фокусе нет важных событий. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 2400–2500 п. Пара USD/RUB может продолжить снижение от минимума с 2015 года, торгуясь в пределах 55–56. Укрепление рубля не окажет негативного влияния на котировки акций всех экспортеров ввиду отскока цены на нефть выше $115 за баррель.