«Фридом Финанс»: Экспортеры укрепляют рубль

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 21 июня индекс Мосбиржи опускался на 0,88%, до 2383,24 пункта, а РТС рос на 1,44%, до 1377,13, на фоне укрепления рубля. В свою очередь, индекс голубых фишек снизился на 1,02%.

В лидеры роста вышли акции ПИК (+3,63%), НЛМК (+2,65%) и ЛСР (+2,00%).

В аутсайдерах оказались бумаги Аэрофлота (-2,91%), Polymetal (-2,46%) и Фосагро (-1,67%).

Котировки строительных девелоперов продолжают отыгрывать предложение президента снизить ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, так как этот шаг позитивен для рынка жилой недвижимости. По оценке главы ВТБ Андрея Костина, эта мера позволит удвоить объемы ипотеки. По данным московской мэрии, в мае число выданных льготных ипотечных кредитов утроилось по сравнению с апрельским показателем при снижении ставки по ним с 12% до 9%.

Бумаги Polymetal корректируются вслед за мировыми ценами на золото, которые идут вниз второй день подряд. С начала текущей сессии золото теряет 0,1%. Кроме того, рынок негативно оценивает планы компании вложить $130 млн в строительство электростанций в Казахстане.

Нефть Brent дорожает на 1,50%, до $115,84. Сегодня объемы торгов и волатильность увеличатся, так как накануне американские биржи были закрыты в связи с национальным праздником. До конца дня прогнозируем движение нефтяных котировок в диапазоне $118–119,7 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 1,96%, до 54,54, EUR/RUB дорожает на 3,44%, до 57,61. Укрепление рубля стимулирует продажа экспортной валютной выручки, которая предназначена для уплаты налогов, предстоящей на следующей неделе. Частные трейдеры поддерживают продажу долларов за рубли, реагируя на предложение Минфина не вводить новое бюджетное правило до 2024 года. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB к закрытию текущих торгов: 53,75–55,50 и 56,50–59,70 соответственно.

Прогнозы для индекса Мосбиржи и РТС к завершению сессии: диапазоны 2280–2450 и 1285–1420 пунктов соответственно.