«Фридом Финанс»: Администрация президента старается сдержать инфляцию

Аналитики «Фридом Финанс»:

Вчера торги на площадках США не проводились в связи с празднованием Дня освобождения от рабства. Сессию 17 июня основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 поднялся на 0,22%, закрывшись на отметке 3 675 пунктов, индекс Nasdaq поднялся на 1,43%, а Dow Jones потерял 0,13%. Лучшую динамику показали сектора коммуникаций (+1,31%) и циклических потребительских товаров (+1,22%). Хуже остальных выглядели энергетические компании (-5,57%).

Сегодня базирующийся в Гуанчжоу производитель электромобилей Xpeng (XPEV) заявил, что совокупные поставки XPeng Motors с начала деятельности компании превысили 200 тыс. Вчера JetBlue (JBLU) сообщила, что увеличила денежное предложение по покупке Spirit Airlines (SAVE) до $33,50 за акцию. Сумма возможной сделки теперь может составить более $3,6 млрд. ConocoPhillips (COP) 20 июня сообщила, что подписала сделку с Qatar Energy об участии в расширении СПГ-проекта North Field East.

Джо Байден заявил 20 июня, что решение о приостановке введения федерального налога на бензин может быть принято к концу текущей недели. В настоящий момент администрацией президента рассматриваются различные меры контроля инфляции и роста цен на газ. Однако такое решение, если оно будет принято, не сможет радикально изменить ситуацию на топливном рынке. Налоговое законодательство США подразумевает отчисления в федеральный и местный бюджет около 10% при средней стоимости дизеля в $5,8, притом что рост цен на топливный компонент составил в мае 34,6% г/г. Дополнительно администрация президента рассматривает возможность отмены некоторых тарифов в отношении китайского импорта.

Торги 20 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в плюсе. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 увеличились на 1,87% и 1,84% соответственно, а китайский CSI 300 потерял 0,11%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,49%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $115 за баррель. Золото торгуется по $1837 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3640–3740 пунктов.

Сегодня будут опубликованы аннуализированные данные о продажах домов на вторичном рынке в мае (прогноз: 5,4 млн, предыдущее значение: 5,61 млн).

Индекс настроений от Freedom Finance сократился на два пункта, до 27.

S&P 500 продолжает стремительное падение, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов. RSI сигнализирует о достижении локального дна и потенциальной возможности краткосрочного отскока котировок. Однако признаки долгосрочного разворотного сигнала пока не отмечаются.

Сегодня до открытия рынка отчетность за II финансовый квартал представит один из крупнейших застройщиков США Lennar Corporation (LEN). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки и EPS на 35,4% и 49,3% г/г, до $8,08 млрд и $3,96 соответственно. Рынок недвижимости в последнее время находится под давлением: повышение ставки влияет на доступность жилья, поскольку более 80% подобных сделок проходят с помощью ипотеки. Тем не менее устойчивые высокие цены на первичное жилье могут поддержать показатели выручки компании в период снижения продаж, а совокупный объем заказов обеспечит устойчивость операционных метрик. Таким образом, мы ожидаем, что Lennar представит нейтральные результаты.

23 июня после закрытия рынка отчетность за IV финансовый квартал выпустит одна из ведущих логистических компаний мира FedEx Corporation (FDX). Ожидается, что выручка и EPS эмитента составят $24,49 млрд и $6,87 (+8,4% г/г и +37% г/г). После ухода основателя Фредерика Смита с поста президента в компании начались позитивные сдвиги: появились новые члены в совете директоров, был обновлен KPI, который теперь привязан к показателям, формирующим стоимость компании. Кроме того, эмитент недавно повысил квартальный дивиденд более чем на 50%. В настоящий момент FedEx генерирует б олее высокие операционные показатели по сравнению с уровнем, отмечавшимся несколько кварталов назад, несмотря на возросшие топливные и зарплатные расходы.