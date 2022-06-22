«Фридом Финанс»: Рост фондового рынка немного приостановился

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 21 июня, российский фондовый рынок, открывшись утром активным ростом, к вечеру опять показал разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи упал на 1,25%, а РТС, наоборот, поднялся на 1,27%.

Лидерами роста сегодня стали акции ГК ПИК (+8,1%) в ожидании снижения ставки по льготной ипотеке до 7%. Также, вероятно, по этой же причине, выросли в цене депозитарные расписки Эталона (+6,3%) и акции ЛСР (+4,96%). Сильнее прочих во вторник корректировались акции Полюса (-4,3%), депозитарные расписки Headhunter (-3,98%), акции Аэрофлота (-3,7%).

Нефть к вечеру дорожает на новостях о том, что Эквадор из-за политических протестов может сократить экспорт. К вечеру Brent выросла на 1,3%, до $115,58 за баррель.

Золото во вторник очень слабо повышалось в цене, на обсуждение нового пакета санкций в ЕС пока не отреагировало. Возможно, на этот актив положительно повлияло сообщение о том, что Швейцария возобновила импорт золота у России. В конце дня металл подорожал на 0,08%, до $1842,15 за тройскую унцию.

Пары USD/RUB и EUR/RUB продолжают активно укрепляться: на этот раз до 54,87 и 57,09 соответственно.

Ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи по-прежнему будет двигаться в диапазоне 2300–2450 пунктов. Ориентиры для USD/RUB и EUR/RUB: коридоры 54–57 и 57–60 соответственно.