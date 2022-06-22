«Фридом Финанс»: Отыгрывается новость о льготной ипотеке

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера рост сменился коррекцией. Лидерами повышения на падающем рынке стали акции ГК ПИК (+9,50%) и других застройщиков. Скорректировались на фоне геополитических новостей бумаги Полюса (-4,41%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 54-55 впервые с 2015 года.

Акции застройщиков растут на новостях об ипотеке. Однако, на наш взгляд, понижение ставки для подобных льготных кредитов не сможет продолжать стимулировать рынок даже в краткосрочной перспективе. Важным драйвером роста стало бы снижение цен на недвижимость, но этот процесс носит длительный характер. Застройщики будут сокращать объем предложения и маскировать удешевление жилья при помощи различных приемов. Как следствие, повышение котировок девелоперов будет непродолжительным. Более частые сводки о снижении, пусть и небольшом, цен на жилье, а также спроса на ипотеку будут сильнее давить на котировки застройщиков на среднесрочном горизонте.

Ожидаем смешанную динамику. На внешних площадках наблюдается техническая коррекция. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Пара USD/RUB может продолжить торговаться на минимуме с 2015 года, ориентир: диапазон 54-55. Рубль перестал укрепляться повышенными темпами. Не исключен разворот тренда в отдельные дни.