«Открытие»: Нефтегазовые «тяжеловесы» увели российский рынок в минус

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать негативным. Нефть дешевеет, индексы Азии и американские фьючерсы под давлением, доллар укрепляется. Страхи по поводу рецессии в США остаются с рынком, а впереди двухдневное общение председателя ФРС Джерома Пауэлла с законодателями США, в рамках которого он может сообщить о готовность вновь повысить ставку на 75 базисных пункта в июле. Российский рынок начнёт день со снижения и бумаги нефтегазового сектора будут главными объектами продаж. Рубль также может ослабнуть, хотя налоговый период вряд ли позволит сильное ослабление российской валюты.

Нефтегазовые «тяжеловесы» увели российский рынок в минус

Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник. Существенный вклад в негативную динамику индексов внесли бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛ». С другой стороны, акции застройщиков всё больше закладываются на новую волну роста за счёт льготной ипотеки. Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 47,531 млрд рублей по сравнению с 34,227 млрд рублей днём ранее. 15,468 млрд рублей из этого объёма пришлось на торговлю акциями «Газпрома».

По итогам торгов 21 июня индекс МосБиржи - 2358,81 п. (-1,9%), а индекс РТС - 1379,97 п. (+1,65%).

9 отраслевых индексов снизилось и лишь 1 вырос. Самым слабым был сектор транспорта, потерявший 2,18%, и финансовый, упавший на 2,01%.

Рост показал сектор строительных компаний (+8,65%). Отрасль строительства, как и во времена коронавирусных ограничений, становится главной целью стимулирующих программ правительства. Льготная ипотека призвана увеличить спрос населения на жильё, что, безусловно, поддержит строительные компании, а через них отрасль металлургии. Поэтому среди растущих бумаг мы наблюдаем строительные компании и отечественных сталеваров. Президент РФ Владимир Путин также поручил правительству поддержать регионы в строительстве жилья для сдачи в аренду с возможностью его последующего выкупа.

Сектор нефти и газа упал на 1,58%. Наиболее весомый негативный вклад внесли бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛ» Акционеры «ЛУКОЙЛ» утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Акции «Газпрома» продемонстрировали максимальное внутридневное снижение за полтора месяца. Минфин внес в Госдуму проект закона, согласно которому Газпром должен будет уплатить в виде НДПИ за сентябрь-ноябрь 2022 г. дополнительно 416 млрд руб. Обоснование – высокие цены на газ. Это, по сути, аналог налога на непредвиденную сверхприбыль. Однако в российской практике корректировки Налогового кодекса вступают в силу только в следующем после принятия году. Либо это положение изменится, либо налог будет начислен только в 2023 г. По оценке Алексея Кокина, главного аналитика по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции», негативное влияние этого изъятия на EBITDA 2022 г. может снизить показатель на 7%-8%. Дополнительный налог составляет 33,5% от рекомендованных дивидендных выплат за 2021 год. За 2022 г. мы прогнозируем такой же объем дивидендов. Предложение Минфина не учитывает, что объемы экспорта Газпрома в ЕС быстро снижаются – в последние дни темпы падения составляют около 70% год к году. По китайскому направлению рост цен значительно медленнее, чем по европейскому. Скорее всего, на выплату дивидендов за 2021 г. этот законопроект не повлияет, хотя повышается вероятность, что ГОСА отклонит рекомендацию совета директоров по дивиденду. У нас есть актуальная инвестидея по акциям «Газпрома», цель 333,8 руб.

Рубль вновь укрепил свои позиции. Курс по отношению к доллару достиг 7-летнего максимума. В настоящее время на рубль работают такие факторы, как сильный торговый баланс и налоговый период. То есть поводов для ослабления рубля, по сути, нет. Разве только можно говорить о постепенной актуализации одобренного Госдумой закона о параллельном импорте. К слову, «Яндекс» и OZON намерены активизировать свою работу в этом направлении. Кроме того, спрос на валюту снижают действия ряда банков по назначению комиссии за обслуживание валютных счетов. То есть мотивация на владение валютой уходит в негативную зону. В ЦБ также допускают возможность банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным счетам юридических лиц. Сбербанк и ВТБ объявили об остановке валютных переводов в другие банки.

Возвращение бюджетного правила кажется очевидным решением для ослабления рубля. Однако это возрождение практики добровольной заморозки средств в виде финансирования сторонних экономик, которые могли бы направляться на развитие российской экономики. Поэтому усилия по восстановлению импорта товаров, оборудования и технологий кажется более продуктивным. Также одним из решений может быть усиление импорта драгоценных металлов с развитием розничного рынка в виде банковских золотых и серебряных депозитов. Фактически, экономисты столкнулись с ситуацией, когда заточенная на экспорт экономика страны показывает свои сильные стороны, но мало кто понимает то, что можно и нужно делать с непредвиденными валютными доходами. В любом случае, практика финансирования «чужих» экономик показала свою ущербность и нужно искать иные пути. Возможно, таким путём может быть акцент на рост реальных доходов граждан с последующим ростом потребления, а не создание «идеальных» условий для экспортёров.

На внешнем рынке возобновился рост доходностей высоколиквидных облигаций. Доходность 10-летних обязательств США выросла почти на 7 базисных пункта и поднялась выше 3,30%. Индекс доллара незначительно снижался за счёт укрепления евро и фунта. Однако иена остаётся главным аутсайдером среди валют развитых стран. Курс иены слабел до 136,63 за доллар. Банк Японии продолжает упорствовать в сдерживании роста доходностей японских бондов. По сути, регулятор финансирует конвертацию в доллары вложений японских граждан и организаций в государственные бумаги. Разница в доходности японских 10-летних бондов и аналогичных обязательств США превышает 3%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 104.42 (-0,27%),

EUR-USD - $1.0537,

GBP-USD - ¥136.65,

USD-JPY - ¥136.65,

USD-RUB – 53,775 (-3,33%),

EUR-RUB – 56,26 (-4,40%).

На рынке США состоялся технический отскок после худшей с 2020 года недели

Американские индексы завершили торги существенным ростом, корректируясь после худшей с 2020 года недели. Индекс S&P 500 упал на 5,8% за предыдущие пять дней, а уровень перепроданности указывал на высокую вероятность технического отскока, хотя риски инфляции и рецессии пока остаются с рынком.

Президент Джо Байден общался в понедельник 20 июня с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом. Байден допустил приостановку действия федерального налога на топливо, дабы усилить меры борьбы с инфляцией.

Ещё одним признаком ухудшения ситуации в экономики является активность на рынке жилья. Продажи новых домов упали за май на 3,4%, а в годовом выражении на 8,6%. Застройщик Lennar Corp. (+1,51%) отчитался лучше прогнозов за свой последний квартал, но менеджмент компании также отметил признаки ухудшения ситуации на рынке недвижимости из-за роста ставок кредитования.

Акции Tesla повысились на 9,35% на фоне заявлений главы компании Илона Маска о конкретных планах снижения издержек за счёт сокращения персонала.

Бумаги Kellogg Co. Поднялись на 1,95%. Менеджмент объявил о планах разделить компанию на три бизнеса по специализации продовольственной продукции.

Акции Exxon Mobil поднялись более чем на 6%. Credit Suisse повысил рекомендации до «лучше рынка», ссылаясь на высокие цены на энергоносители, а также активность компании по вхождению в новые проекты. В частности, Exxon Mobil будет участвовать в расширении производства СПГ в Катаре.

Все 11 секторов S&P 500 показали рост. Самый большой прирост был в секторе энергетики (+5,14%).

По итогам торгов:

DJIA 30530,25 п. (+2,15%),

S&P 500 - 3764,79 п. (+2,45%),

NASDAQ - 11069,30 п. (+2,51%).

Индексы Азии под давлением вслед за американскими фьючерсами

Попытки азиатских индексов подрасти вслед за американским рынком оказались непродолжительными. Фьючерсы на индексы США ушли в минус, а вместе с этим вернулись продажи в японских акциях. Китайские инвесторы также демонстрировали неуверенность из-за ухудшения прогнозов по экономике.

Секторы финансов, потребления и недвижимости снижались в пределах 1% на Шанхайской бирже. Опрос более 500 топ менеджеров корпораций, проведённый UBS, показал, что компании отмечают более сложные условия восстановления после весенних карантинов в Китае, чем в весной 2020 года. Спрос наблюдался в бумагах новой энергетики на фоне рекордов потребления электричества в ряде провинций из-за редкой в июне 40-градусной жары. В Гонконге снижались бумаги технологичных компаний, которые дорожали в предыдущие три сессии.

Иена торговалась около 136,2 за доллар, что, безусловно, продолжает оказывать поддержку акциям японских экспортёров. Однако для всего рынка слабая иена уже становится проблемой, так как повышает издержки корпораций на закупку сырья. Тем не менее, акции Toyota повышались почти на 1%, а Nissin Motor более чем на 2%. Бумаги инвестиционной SBI Holdings дорожали на 4% на новостях о том, что Sumitomo Mitsui Financial Group проводит финальную стадию переговоров о покупке 10% доли в компании. Акции торговой Mitsubishi Corp. снижались более чем на 5%., Tokyo Electron теряли более 3%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 26235,33 п. (-0,04%),

Hang Seng - 21317,80 п. (-1,12%),

Shanghai Composite - 3301,51 п. (-0,16%).

Администрация США готовится к жёсткому общению с нефтяниками

Нефть дешевела. Администрация США демонстрирует активность в попытках снизить топливные издержки американцев. Вероятно, что уже в среду Белый дом объявит о приостановке действия федерального налога на бензин в размере $0,184 за галлон. Также в среду состоится встреча президента Джо Байдена с руководителями семи крупнейших нефтедобывающих и перерабатывающих компаний США.

Впрочем, разговор может оказаться довольно жёстким. Глава Chevron Corp. Майкл Вирт в ответном письме Джо Байдену отметил, что давление и угрозы на нефтяные компании вряд ли смогут улучшить ситуацию с топливом. В Минэнерго США отмечают, что в 2021 году перерабатывающие мощности в США снизились почти на 126 тыс. бар. после падения на 800 тыс. бар. в 2020 году. Фактически, это было ответом на заявления Джо Байдена во время предвыборной компании. Он неоднократно подчеркивал, что идёт в Белый дом, дабы «убить» нефтяную отрасль.

По состоянию на 8:45 мск: