«Фридом Финанс»: Рубль укрепился к евро до уровней 2014 года

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 22 июня индекс Мосбиржи упал на 1,11 %, до 2332,59 пункта. РТС поднялся на 0,05%, до 1380,60, на фоне укрепления рубля, а индекс голубых фишек потерял 1,13%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Фосагро (+1,89%), Globaltrans (+0,87%) и Русгидро (+0,43%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-3,73%), Polymetal (-3,21%) и Россетей (-3,01%).

Котировки Polymetal снижаются параллельно с мировыми ценами на золото, которые, в свою очередь, падают уже третий день подряд на фоне ужесточения монетарной политики ФРС и укрепления американского доллара. Золото сегодня дешевеет на 0,42%, до $1831,15 за тройскую унцию, а индекс доллара (DXY) растет на 0,11%, до 104,52.

Бумаги Россетей корректируются на фоне ожидания ГОСА компании «Россети Московский регион», будет решаться вопрос о дивидендных выплатах. В конце мая совет директоров рекомендовал отменить их на фоне отсутствия чистой прибыли.

Котировки Brent снижаются на 4,54%, до $109,46 за баррель, без какого-либо инфоповода. Полагаем, что этот актив проведет сегодняшние торги в диапазоне $108,5–113,0 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте падает на 1,02%, до 53,22. EUR/RUB корректируется на 0,33%, до 55,93. На открытии торгов рубль против доллара укреплялся даже до 52,80, обновляя минимумы с июня 2015 года, а против евро — до 55,01, достигнув значений 2014 года. Распродажа валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат и низкий спрос на нее из-за падения объемов импорта подогреваются отрицательными ставками по валютным депозитам и отменой внутренних валютных переводов многими крупными банками в РФ. Сегодня к концу текущей сессии основные пары USD/RUB и EUR/RUB, на наш взгляд, будут двигаться в диапазонах 51,80–53,80 и 54,85–57,50 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1285–1420 пунктов.