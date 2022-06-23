«Фридом Финанс»: Тон торгам задаст риторика Джерома Пауэлла

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 21 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 2,45%, до 3764 пунктов, Dow Jones поднялся на 2,15%, Nasdaq прибавил 2,51%. Все 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали уверенный рост. Лучше рынка выглядели энергетические компании (+5,14%) и предприятия потребительского сектора (+2,82%). Немного медленнее двигались вверх представители сырьевой отрасли (+1,47%).

Kellogg Company (K: +1,95%) планирует разделить свой бизнес на три независимые компании. JetBlue Airways Corporation (JBLU: -1,64%) увеличила цену потенциального поглощения для акционеров Spirit Airlines, Inc (SAVE: +7,94%) с $31,50 за бумагу до $33,50. Uber Technologies, Inc (UBER: -0,23%) возвращает услугу совместных поездок в девять городов США.

Основные фондовые индексы США накануне неожиданно уверенно развернулись вверх, хотя сильных фундаментальных предпосылок для этого не сложилось, а негативные факторы сохраняют свое влияние. Согласно вышедшим вчера данным, продажи жилья на вторичном рынке Штатов в мае снизились на 3,5% м/м, до 5,41 млн. Растущие ставки по ипотечным кредитам и инфляция цен на жилье ослабляют покупательский спрос. Также не добавляет оптимизма очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в китайских Шэньчжэне и Макао, из-за чего в этих городах могут быть введены дополнительные карантинные ограничения.

Важным для инвесторов событием этой среды станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Рынок ожидает новой информации относительно будущих повышений процентных ставок и свежих комментариев по поводу состояния американской экономики.

Доходность десяти- и двухлетних трежерис накануне упала на 5 б.п. по сравнению со значениями на 20 июня — до 3,23% и 3,15% соответственно. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,39%.

Торги 22 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 0,37%, гонконгский Hang Seng потерял на 2,56%, а китайский CSI 300 опустился на 1,27%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 1,98%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110,14 за баррель. Золото торгуется по $1826,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3710–3760 пунктов.

Сегодня публикаций значимой макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 26.

S&P 500 остается у нижней границы нисходящего канала, от которой способен опуститься в диапазон 3600–3700 пунктов, чему не противоречит отсутствие сигнала MACD к развороту. RSI находится в нейтральной зоне.