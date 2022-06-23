«Фридом Финанс»: Рубль и фондовый рынок выросли на неспокойном фоне

Аналитики «Фридом Финанс»:

22 июня российский фондовый рынок к вечеру показал небольшой рост. Индекс Мосбиржи к поднялся на 0,13%, РТС прибавил 1,36%.

Новостью дня стал саммит лидеров стран БРИКС и обсуждение на нем вопроса о создании наднациональной валюты, в которой могут осуществляться расчеты между партнерами соглашения и которая будет защищена от санкций. Эти новости вместе с подписанием Президентом России Владимиром Путиным указа о выплатах по валютному долгу РФ в рублях обусловили ослабление доллара и евро к российской валюте до минимумов с 2015 года.

«Американцу» не помогло даже выступление на банковском комитете американского Сената главы ФРС Джерома Пауэлла, который пообещал повышать процентные ставки до тех пор, пока регулятор не увидит существенных признаков замедления инфляции. В итоге к вечеру среды пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались еще более значительно: до 53,28 и 56,11 соответственно.

При этом выступление Пауэлла негативно повлияло на сырьевые рынки. Так, котировки Brent к вечеру упали на 4,5%, до $109,52 за баррель, пробив вниз довольно значимый с психологической точки зрения уровень $110 за бочку. Золото в течение дня показывало неоднородную динамику, а ближе к завершению торговой сессии подорожало на 0,23%, до $1843,2 за тройскую унцию.

Лидерами роста фондового рынка стали акции ТМК (+4,9%), что связано, скорее всего, с дивидендными выплатами. Подорожали также бумаги Акрона (+3,7%), видимо, вследствие уменьшения санкционных рисков. Заметно выросли в цене акции РуссНефти (+3,14%). Лидерами снижения в среду оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-7,5%), ретейлера Ozon (-3,6%) и акции Селигдара (-3,5%).

Ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи продолжит движение в рамках диапазона 2300–2450 пунктов. Ориентиры для основных валютных пар: коридоры 53–56 и 56–59 соответственно.