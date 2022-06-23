«Открытие»: Под риском новых санкций золотодобывающий сектор

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Под риском новых санкций золотодобывающий сектор

· Российский рынок продолжил снижаться в первой половине дня. В Европе говорят о перспективах нового, уже 7-го, пакета санкций, но пока конкретной информации нет. Среди аутсайдеров преобладают расписки российских компаний. Бумаги «Газпрома» остаются под давлением, как перспектив повышения НДПИ, так и сокращения поставок в Европу. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 22,0 млрд рублей к середине дня по сравнению с 31,0 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2364,77 п. (+0,25%), а индекс РТС - 1401,22 п. (+1,54%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «ФосАгро», «ЛУКОЙЛ», Global-Trans, НЛМК и МТС. Самыми слабыми оказались VK Group, привилегированные акции «Транснефти», X5 Retail Group, OZON Holdings и TCS Group.

· Сектор нефти и газа снижался на 0,9%. Под давлением были бумаги «Татнефти», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Котировки Brent опустились уже до $110 за баррель и могут продолжить свою коррекцию вниз. Впрочем, ситуация на глобальном рынке нефти пока не располагает к устойчивому падению цены. С другой стороны, на рынке вполне обоснованно растут ожидания возможного роста налоговой нагрузки для нефтяников. Крепкий рубль также повышает издержки российских компаний.

· Бумаги золотодобывающих компаний «Петропавловск», «Полюс», Polymetal и «Селигдар» теряли от 1,6% до 4,5%. В рамках 7-го пакета санкций Евросоюза могут быть приняты ограничения для золотодобывающей отрасли РФ. Если в отношении физического золота внутри России у Евросоюза нет никаких перспектив, то новые ограничения могут затруднить коммерческую деятельность компаний на международном рынке.

· Корректируются бумаги застройщиков «Самолёт», ГК «ПИК», ЛСР и «Эталон» от 1,2% до 3,4%. В предыдущие дни акции строительных компаний показали существенный рост на фоне инициатив правительства по льготной ипотеке. Однако эффект от таких программ, как правило, ограничен во времени, после чего наступает неминуемый спад из-за роста цен на недвижимость.

· Рубль продолжил своё укрепление на фоне налогового периода. Ситуация сохраняется из-за слабости импорта и действий банков по демотивации населения в отношении валютных вкладов. Надо отметить, что курсы продажи наличной валюты существенно превышают биржевые котировки. То есть даже в этом направлении спрос населения минимальный.

· Доходности высоколиквидных облигаций на внешнем рынке существенно снижались на фоне падения котировок нефти. Доходность по 10-летним обязательствам США упала на 9 базисных пункта до 3,195%, а по аналогичным германским бондам на 13 базисных пункта до 1,647%. Также снижались доходности аналогичных бумаг Италии и Испании на 10 и 9,5 базисных пункта соответственно. Отметим, что AUD и NZD слабели более чем на 1%, что указывает на слабые аппетиты к риску. То есть валютные потоки направлены в сторону высоколиквидных облигаций. Британский фунт слабел на четверть процента против валюты США на фоне дальнейшего ускорения инфляции до 40-летнего максимума.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 104,282 (+0,07%),

· EUR-USD - $1,0522 (-0,1%),

· GBP-USD - $1,2246 (-0,25%),

· USD-JPY - 136,02 (-0,41%),

· USD-RUB – 53,16 (-1,15%),

· EUR-RUB – 55,83 (-0,77%).

Британская инфляция обновляет 40-летний максимум

· Европейские акции вновь активно снижались на фоне дешевеющих сырьевых контрактов и растущем страхе перед глобальной рецессией. Наиболее существенные потери были в нефтегазовом индексе вслед за падением Brent до $110 за баррель.

· Индекс добывающих компаний терял около 4%, реагируя на минимальные за 15 месяцев котировки меди. Многие аналитики считают медь одним из главных индикаторов глобальной экономической активности. Минимальное снижение показали телекоммуникации, а также сектор продовольствия и напитков.

· Бумаги BASF теряли более 5% на заявлениях главы компании о вероятном существенном спаде в II полугодии. Бумаги европейских сталеваров резко подешевели после аналитики JPMorgan, в которой эксперты банка предполагают дальнейшее падение цен на сталь.

· Инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1% в мае с 9,0% в апреле. Отпускные цены производителей Великобритании ускорили рост до 15,7% с 14,7% в апреле. Цены на жильё в Великобритании ускорили рост до 12,4% по сравнению с 9,8% в апреле. Таким образом, британская инфляция пока далека от достижения пиковых значений, хотя повышение ставки Банка Англии может приблизить этот момент.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7062,10 п. (-1,26%),

· DAX - 13025,94 п. (-2,00%),

· CAC 40 - 5862,63 п. (-1,71%).

Идея заморозки топливного налога в США может обеспечить нефть дальнейшим ростом

· Текущее снижение котировок нефти можно отнести на счёт потенциальной рецессии сразу в нескольких экономических регионах планеты. Также рынок неверно интерпретирует инициативу президента США Джо Байдена о трёхмесячной паузе в федеральном налоге на топливо в размере $0,184 за галлон бензина и $0,24 за галлон дизельного топлива. По сути, данная мера является инфляционной, так как не увеличивает предложение, а лишь делает незначительный комплемент в сторону потребителей перед осенними промежуточными выборами в Конгресс.

· Также в среду состоится встреча президента США и семи крупнейших компаний нефтяной отрасли США. Предполагается, что президент может потребовать больше усилий по увеличению предложения, или нефтяники столкнуться с повышением налогов на сверх прибыль.

· Собственно говоря, сам Байден виноват в том, что нефтяники сокращали инвестиции в развитие, поскольку он обещал «убить» нефтяную отрасль. Поэтому мощности по переработке сократились в 2021 году на 126 тыс. бар. в сутки после падения на 800 тыс. бар. в 2020 году.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $109,54 (-4,46%),

· WTI - $104,11 (-4,94%),

· Алюминий - $2464 (-2,74%),

· Золото - $1839,4 (+0,03%),

· Медь - $8611,28 (-3,29%),

· Никель - $25010 (-3,62%).

Индекс S&P 500 может упасть ещё на 15%-20%

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 1,25% в Dow Jones до 1,55% в NASDAQ. Основным событием дня будет первое из двух общений председателя ФРС Джерома Пауэлла с американскими законодателями. На рынке продолжают опасаться того, что ФРС может вновь повысить ставку на 75 базисных пункта в рамках июльского заседания.

· Под давлением явно будут акции нефтяников на фоне падения котировок нефти и вероятных налоговых мер наказания сектора со стороны администрации Джо Байдена.

· Главный стратег Morgan Stanley по рынку США Майк Уилсон полагает, что «медвежий» рынок не завершится вплоть до наступления самой рецессии, или исчезновения рисков её появления. Поэтому индекс S&P 500 может упасть ещё на 15%-20% до уровня 3000 пунктов.

· Кроме речи председателя ФРС, на среду запланированы выступления президентов ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и ФРБ Атланты Тома Баркина.