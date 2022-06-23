«Фридом Финанс»: РТС достиг 1400 пунктов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС впервые с 21 февралявернулся к отметке 1400 пунктов. На сообщениях о возможных перебоях в поставках продовольствия в отдельных государствах продолжили подъем акции производителей удобрений Акрон (+2,30%) и Фосагро (+0,41%). Новости о планируемом ЕС эмбарго на импорт драгоценных металлов из РФ привели к коррекции бумаг Polymetal (-3,36%). Пара USD/RUB впервые с 2015 года опустилась в диапазон 52,80–54,00.

В центре внимания нефть. Котировки энергоносителей резко обвалились после появления сообщений о возможной отмене в США налога на бензин, на который сегодня приходится около 3% его стоимости. При этом прямой связи с этой новостью нет, и, на наш взгляд, она отыграна излишне резко. Сегодня будут опубликованы данные о запасах углеводородного сырья и нефтепродуктов в США, что традиционно сказывается на нефтяных ценах. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе они значительно вырастут от текущих уровней, и это окажет поддержку коти ровкам нефтегазового сектора. Но в ближайшее время эти акции будут в числе аутсайдеров.

Прогнозируем продолжение смешанной динамики. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 п. Пара USD/RUB может отскочить в диапазон 55–56.