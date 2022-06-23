«Открытие»: Динамика цен производителей РФ намекает на дальнейшее снижение ставки Центробанка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

В целом, внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. С одной стороны, стимулы и меры поддержки в Китае обещают стабильный экспортный рынок для российских компаний, а, с другой, на рынке нефти негативная динамика с возможным государственным манипулированием США. То есть один из крупнейших секторов экономики РФ может столкнуться с более низкими ценами реализации на краткосрочном горизонте. Рубль, вероятно, начнёт замедлять своё укрепление на фоне активизации параллельного импорта.

Динамика цен производителей РФ намекает на дальнейшее снижение ставки Центробанка

Российский рынок смог удержаться в плюсе, но в широком плане всё же преобладали продажи. Всего пять индексных акций выросли и 36 показали негативную динамику. Под давлением были бумаги золотодобывающих компаний на перспективах 7-го пакета санкций Евросоюза, где могут быть предусмотрены ограничения для золотодобывающей отрасли РФ. Также слабыми были большинство представителей нефтегазового сектора и строительные компании. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,293 млрд рублей по сравнению с 47,531 млрд рублей днём ранее. В первой половине дня рублёвый индекс МосБиржи торговался в минусе, но затем смог найти силы для сохранения небольшого прироста.

По итогам торгов 22 июня индекс МосБиржи — 2373,52 п. (+0,62%), а индекс РТС — 1403,36 п. (+1,69%).

5 отраслевых индексов выросли и 5 снизились. Наиболее негативную динамику показали секторы потребления (-1,26%) и строительных компаний (-1,22%). Самый сильный рост был в секторе информационных технологий (+3,17%).

Рост в секторе информационных технологий обеспечили бумаги «Яндекс». Бумаги продолжают отыгрывать новость о том, что она договорилась с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе. Это облигации, выпущенные в 2020 году с погашением в марте 2025 года. Сделка по выкупу 93,2% облигаций будет закрыта 22 июня 2022 года, поскольку основные условия, необходимые для совершения сделки, уже выполнены. Согласно условиям сделки, за $200 тыс. номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 тыс. наличными и 957 акций Yandex N.V.

Акции застройщиков корректировались после бурного роста сектора днём ранее на 8,65%. Бумаги «Самолёт», ГК «ПИК», ЛСР и «Эталон» потеряли от 0,94% до 3,82%. Льготная ипотека утверждена, но всё же стоит отметить краткосрочный характер подобных программ. Как правило, после их завершения наступает период спада, так как возможный спрос оказывается истощён, а происходящий рост цен на недвижимость не позволяет рассчитывать на новых клиентов без льготной поддержки.

Впрочем, банковский сектор ещё не отыграл принятие льготной ипотеки, а по сей причине акции Сбербанка оказались среди лидеров.

Под давлением были бумаги золотодобывающих компаний: Polymetal (-3,36%), «Селигдар» (-2,95%). В Евросоюзе обсуждают очередной, уже 7-ой, пакет санкций. По информации различных источников, он предусматривает ограничения для золотодобывающей отрасли РФ. Если физическое золото России и компаний чиновникам Евросоюза недоступно, то вот коммерческий бизнес на зарубежных рынках может явно пострадать.

Отметим, что цены производителей РФ упали за май на 6,9%, а в годовом выражении замедлили свой рост до 19,3% с 31,5% в апреле.

Рубль вновь укреплял свои позиции, опуская доллар и евро до семилетнего минимума. На текущий момент основным фактором для валютного рынка остаётся налоговый период. Объём платежей в бюджет оценивается на уровне 2,1 трлн рублей. Соответственно, предложение валюты будет оставаться избыточным.

Кроме того, дополнительно девалютизацию стимулируют маячащие на горизонте комиссии за валютные депозиты юридических лиц, которые позволят формировать квазиотрицательные ставки по таким вкладам. Это выталкивает бизнес, как минимум из долларов и евро. Сбербанк, ВТБ, другие крупные банки перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, предлагая в качестве альтернативы конвертировать средства в рубли и уже в рублях переводить. По данным Банка России, в мае депозиты и счета юридических лиц значительно выросли (+859 трлн руб., или +2,2%), преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли. Росли как рублевые остатки (+425 млрд руб.), так и валютные (+$6,1 млрд, или +434 млрд руб. в рублевом эквиваленте). В сложившихся условиях значения в диапазоне 50,0-52,0 за доллар уже не кажутся недостижимыми.

Впрочем, против рубля может сработать новый закон о возможности выплачивать долги по еврооблигациям в рублях. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Национальный расчетный депозитарий (НРД), против которого ранее были введены санкции, будет открывать рублевые счета типа «И» на имя иностранных депозитариев для платежей держателям российских еврооблигаций. Российские власти будут считать исполненными обязательства по еврооблигациям, если платежи будут произведены в рублях в сумме, «эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию».

На внешнем рынке наблюдалось снижение доходностей по высоколиквидным облигациям. Доходность по 10-летним обязательствам США упала на 12 базисных пункта до 3,164%, а по аналогичным германским почти на 14 базисных пункта до 1,638%. Также снижалась доходность бумаг периферийной Европы. Доходность итальянских 10-летних бондов упала на 15 базисных пункта, а испанских на 14,4 базисных пункта. Валютный рынок к вечеру немного сбросил напряжение. Индекс доллара ушёл в минус, а AUD и NZD сократили свои потери до 0,5% и 0,8% по сравнению с потерями более 1,0% и 1,3% днём.

По состоянию на 23:40 мск:

DXY - 103,985 (-0,22%),

EUR-USD - $1,0566 (+0,31%),

GBP-USD - $1,2265 (-0,1%),

USD-JPY - 136,22 (-0,26%),

USD-RUB – 53,15 (-1,16%),

EUR-RUB – 56,42 (+0,29%).

Председатель ФРС напоминает о решительности регулятора в борьбе с инфляцией

Американские индексы закрыли торги незначительным снижением, хотя в течение дня демонстрировали глубокое снижение с последующим выходом в плюс. Главным страхом дня было возможное заявление председателя ФРС о неизбежности ещё одного повышения ставки на 75 базисных пункта.

Меж тем Джером Пауэлл подчеркивает, что американская экономика является сильной и хорошо позиционированной для более жёсткой денежной политики. Он отметил, что рецессия является возможным последствием, но не преднамеренной целью. Соответственно, главной целью остаётся инфляция и ФРС будет делать всё, чтобы её замедлить.

Сам Пауэлл не говорил о конкретном размере шага следующего повышения, но его коллеги были более конкретными. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сообщил о том, что хотел бы видеть ставку в диапазоне 3,25%-3,5% до конца года и около 3,8% в 2023 году. Однако рынок облигаций пока не готов закладываться на экстремальные ситуации без фактической базы. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 3,16%.

Индексы оказались на пике дня на новостях по поводу обращения президента Джо Байдена в Конгресс с предложением заморозить топливный налог в течение трёх месяцев. Глава США также обратился к властям штатов, дабы они способствовали росту нефтепереработки.

Бумаги Altria Group упали на 9,19%. Администрация по продовольствию и медикаментам готовит приказ о том, чтобы Juul Labs Inc., принадлежащая Altria, удалила свои электронные сигареты с американского рынка. Также сообщается о том, что администрация Байдена хочет установить лимиты на содержание никотина в сигаретах.

4 отраслевых индекса С&P 500 выросли и 7 показали снижение. Наиболее сильный рост был в недвижимости (+1,55%) и коммунальных услугах (+1,04%). Самое сильное снижение показал сектор энергетики (-4,19%).

По итогам торгов:

DJIA - 30483,13 п. (-0,15%),

S&P 500 - 3759,89 п. (-0,13%),

NASDAQ - 11053,08 п. (-0,15%).

Китайские власти решили смягчить подход к финтеху

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские акции остаются под давлением страхов рецессии на основных рынках сбыта, а в Китае инвесторы позитивно реагируют на меры государственной поддержки.

Власти КНР провели очередное совещание по вопросам полноценного развития экономики. Одним из вопросов было смягчение подхода к регулированию деятельности крупных интернет компаний с финансовой составляющей. На этом фоне существенный рост показали бумаги технологичных гигантов, как в Шанхае, так и Гонконге. К примеру, бумаги Alibaba повышались более чем на 4%. Компания владеет Ant Group, которая работает в сфере финансовых технологий. Индекс компаний малой капитализации CSI1000 торговался в плюсе на новостях о разработке инструментов хеджирования, привязанных к данному индикатору. Однако в секторах потребления, транспорта и инфраструктуры преобладали продажи.

Японские акции начинали торги с попытки роста, но затем растеряли свои достижения. На рынке продолжают присутствовать страхи, что экспорт страны окажется под угрозой, если в США и Европе наступит рецессия на фоне повышения ставок регуляторов. Акции Toshiba дорожали почти на 4,5%. Источники Reuters сообщают, что некие потенциальные покупатели готовят предложение на уровне 7000 иен за акцию, или около $22 млрд за активы компании. Сектор коммунальных услуг демонстрировал наибольший рост, а вот базовые материалы показывали худшую динамику. Самой слабой бумагой в составе Nikkei 225 оказались акции Sumitomo Metal Mining Co., которые снижались на 5,6%. Предварительное значение индекса деловой активности в производственной сфере Японии снизилось в июне до 52,7 п. с 53,3 п. в мае, а в сфере услуг состоялся рост до 54,2 п. с 52,6 п.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26152,57 п. (+0,01%),

Hang Seng - 21394,65 п. (+1,84%),

Shanghai Composite - 3305,63 п. (+1,18%).

Рост запасов в США вызывает подозрения

Нефть продолжила дешеветь на фоне существенного роста запасов. Впрочем, отчёт Минэнерго может показать, что они сформировались за счёт столь же массивного сокращения стратегических резервов. Согласно данным API, на неделе до 17 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,2 млн бар., а дистиллятов упали на 1,7 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут падения коммерческих запасов нефти на 3,7 млн бар., а также рост запасов бензина на 500 тыс. бар. и дистиллятов на 600 тыс. бар. Минэнерго США сообщило, что из-за проблем со сбором информации отчёт будет опубликован с задержкой, но ведомство обещает опубликовать данные как можно быстрее. Подозреваем, что атака на рынок нефти была координированной, как со стороны предложений Белого дома, так и продажами стратегических резервов.

По состоянию на 8:50 мск: