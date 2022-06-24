«Фридом Финанс»: Опасения рецессии сдерживают цену на нефть

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 22 июня американские фондовые площадки закрыли небольшим падением основных индексов. S&P 500 опустился на 0,13%, до 3760 пунктов, Nasdaq потерял 0,15%, Dow Jones снизился на 0,13%. Положительную динамику продемонстрировали сектор здравоохранения (+1,42%) и провайдеры коммунальных услуг (+1,03%). Хуже рынка выглядели энергетические компании (-4,19%) и поставщики сырья (-1,29%).

Moderna (MRNA: +4,68%) заявила, что новый вариант ее бустерной вакцины показал высокую эффективность против многих подвидов омикрон-штамма. Toyota Motor (TM: +0,03%) понизила июльский прогноз производства автомобилей на 50 тыс. единиц, до 800 тыс., ввиду нехватки запчастей и продления приостановки работы на ряде заводов. В то же время компания более чем вдвое повысила гайденс продаж электромобилей к 2030 году. FDA готовит распоряжение о запрете продаж на рынке США электронных сигарет производства Juul Labs. 35% в капитале этой компании принадлежит Altria Group (MO: -9,19%).

Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США 22 июня не преподнесло сюрпризов участникам рынка. Однако ужесточение ДКП продолжает снижать аппетит инвесторов к риску, в особенности с учетом усиления сомнений в том, что регуляторы смогут обеспечить мягкую посадку экономики на фоне проблем в цепочках поставок, высоких цен на сырье и геополитической неопределенности. Пауэлл отметил, что ФРС будет адаптироваться к реакции экономики, но, безусловно, продолжит принимать все меры для замедления инфляции до целевого ориентира в 2%. Председатель ФРС признал, что повышение ставок может спровоцировать рецессию, хотя вновь подчеркнул сильные позиции рынка труда и американской экономики в целом, которые способны выдержать подъем учетной ставки до 3,5–4%.

Опасения возможной рецессии в условиях ужесточения финансовых условий мировыми центробанками и, соответственно, ослабления спроса на сырье и энергоносители, а также перспектива введения налоговых каникул в отношении топливных сборов в США оказали давление на нефтяные котировки. Credit Suisse отмечает, что на рынке нефтяных деривативов инвесторы закладывают риск движения цен вниз. Однако восстановление экономической активности в Китае и структурный дефицит на рынке черного золота остаются факторами поддержки цен. С начала года котировки компаний энергетического сектора из индекса S&P 500 выросли на 32%.

Биржевые площадки АТР закрыли торговую сессию 23 июня в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,08%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,26%, китайский CSI 300 вырос на 1,72%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,67%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $110 за баррель. Цена на золото составляет $1839 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3700–3770 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) за июнь для производственного сектора и сферы услуг. Консенсус-прогноз предполагает незначительное изменение до 56,3 и 53,6 пункта соответственно.

Индекс настроений от Freedom Finance прибавил один пункт, составив 27.

Несмотря на усилия «быков», S&P 500 закрылся в минусе к концу прошедшей торговой сессии. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. Хотя MACD указывает на ослабление активности «медведей», продавцы по-прежнему преобладают на рынке. Уровнем ближайшей поддержки служит диапазон 3600–3660 пунктов.

Сегодня после закрытия рынка результаты за IV финансовый квартал выпустит одна из ведущих логистических компаний мира FedEx Corporation (FDX). Ожидается, что выручка и EPS эмитента составят $24,49 млрд и $6,87 (+8,4% г/г и +37% г/г). После ухода основателя Фредерика Смита с поста президента в компании начались позитивные сдвиги: появились новые члены в совете директоров, был обновлен KPI, который теперь привязан к показателям, формирующим стоимость компании. Кроме того, эмитент недавно повысил квартальный дивиденд более чем на 50%. В настоящий момент FedEx генерирует более высокие операционные показатели по сравнению с уровнем, отмечавшимся несколько кварталов назад, несмотря на возросшие топливные и зарплатные расходы.