«Фридом Финанс»: Российские рынки полны оптимизма

Аналитики «Фридом Финанс»:

В четверг, 23 июня, «быки» на российском рынке были достаточно активны. Индекс Мосбиржи к последнему часу торгов вырос на 1,02%, а РТС, прибавил 1,37%.

В лидеры роста вышли акции ГК ПИК (+8,9%). Мы связываем это с комментариями ЦБ РФ о возможном снижении ключевой ставки на июльском заседании. Заметно подорожали также депозитарные расписки VK (+6,6%) и бумаги АФК Система (+5,8%). В числе аутсайдеров вновь оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-6,8%) и акции Полюса (-4,06%), к которым присоединились котировки Магнита (-2,8%).

Наиболее важной новостью дня стали разъяснения Министерства финансов в отношении указа президента о временном порядке выплат по еврооблигациям в рублях. В частности, в Минфине уточнили, что владельцы российских евробондов смогут конвертировать полученные рублевые доходы в иностранные валюты и выводить эти средства за рубеж, так что угрозы объявления даже формального дефолта по российским еврооблигациям на сегодня нет. Эта информация позитивно отразилась на финансовом рынке.

Доллар и евро на этом фоне в первой половине дня немного укрепились в парах с рублем. Однако ближе к концу торгов пара USD/RUB снизилась на 0,23 руб., пробив сильную поддержку на отметке 53 руб. и опустившись до 52,92. В свою очередь, пара EUR/RUB упала на 0,88, до 55,54. Наш ориентир на предстоящую сессию для доллара и евро в паре с рублем: 52,5–56 и 55–58 соответственно.

Brent после отскока в начале торгов в течение дня продолжила слабо корректироваться и к вечеру подешевела на 0,55%, до $111,2 за баррель. Минэнерго США отложило публикацию еженедельных данных о запасах нефти из-за технического сбоя, что вызвало не вполне однозначную реакцию у биржевых игроков. Золото подорожало на 0,32%, до $1844,35 за тройскую унцию.

Прогнозный диапазон для индекса Мосбиржи на торги 24 июня: 2350–2450 пунктов.