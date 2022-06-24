«Фридом Финанс»: Акции Сбербанка могут продолжить рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В четверг большинство бумаг закрылись на положительной территории. Лидерами роста без инфоповода стали акции Фармсинтеза (+17,36%). Продолжили корректироваться бумаги Полюса (-3,35%), отыгрывая новость о возможном эмбарго на импорт золота из России в страны ЕС. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 53.

Акции Сбербанка (+2,81%) дорожают. Также продолжают подъем бумаги девелоперов. Участники рынка отыгрывают снижение ставок по льготной ипотеке. Мы полагаем, что новость будет подталкивать котировки указанных компаний к повышению в течение еще нескольких дней. Техническая картина указывает на вероятность роста обыкновенных акций Сбербанка в диапазон 150–170 руб.

Ожидаем рост в пределах 1%. В фокусе нет значимых событий, новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2400–2450 пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в диапазон 55-56. Вчера укрепление рубля приостановилось на фоне сокращения оборотов в паре EUR/RUB. Снижение объемов продажи евро (в основном в связи с платежами за газ) в отдельные дни будет способствовать росту курса USD/RUB.