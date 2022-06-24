«Открытие»: Акции строителей и банков продолжили отыгрывать идею широкой льготной ипотеки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России был довольно позитивным. Нефть пытается возобновить рост, рынки Азии преимущественно в плюсе, а Народный Банк Китая не забывает про локальные стимулы. В Германии заговорили о росте рисков остановки целых отраслей из-за дефицита российского газа. На этом фоне можно ожидать консолидации, или роста, российского рынка, хотя желающих зафиксировать прибыль от роста акций застройщиков и банков будет достаточно много. Рубль, вероятно, останется вблизи значений предыдущего дня.

Акции строителей и банков продолжили отыгрывать идею широкой льготной ипотеки

Российский рынок смог заметно подрасти по итогам торгов в четверг. Главными силами роста были финансовый сектор и отраслевой индекс строительных компаний. Инвесторы продолжают отыгрывать идею влияния льготной ипотеки. В остальном, на рынке продолжаются рокировки, которые выражаются в покупке слабых бумаг предыдущего дня, или продажах лидеров днём ранее. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,779 млрд рублей по сравнению с 43,293 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 23 июня индекс МосБиржи - 2404,54 п. (+1,31%), а индекс РТС - 1416,41 п. (+0,93%).

9 отраслевых индекса российского рынка выросли и всего один снизился. Аутсайдером дня стал сектор электроэнергетики (-0,58%), где основное давление было на бумаги региональных компаний «Россети» и «Юнипро».

Строительный сектор вновь стал лидером дня (+8,19%). Бумаги «Эталон», «Самолёт», ЛСР и ГК «ПИК» дорожали от 3,66% до 9,76%. Основной идеей в секторе остаются надежды на позитивное влияние льготной ипотеки. Примером служит 2020 год, когда за счёт роста спроса цены на недвижимость выросли более чем на 20% в среднем по стране, а компании блестяще отчитались. Однако уже 2021 год сложно назвать позитивным, так как на фоне завершения масштабной льготной программы продажи начали снижаться. Вероятно, что сектор ждёт аналогичная история, а рынком она будет отыграна в ещё более короткие сроки.

Финансовый сектор вырос на 1,32%. В данном случае также свою роль играет льготная ипотека, но уже в виде фактора роста кредитных портфелей банков. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Чебоксарском экономическом форуме заявил, что: Новые условия ипотеки с господдержкой могут привести к удвоению среднемесячных выдач жилищных кредитов на новостройки в ближайшие несколько месяцев. В результате во втором полугодии количество сделок на первичном рынке может вырасти на 35% по сравнению с первым. В отношении Сбербанка также появилась информация о том, что кредитная организация ведёт переговоры о продаже своего дочернего банка в Казахстане государственному управляющему холдингу «Байтерек». Детали сделки станут известны только ближе к дате её завершения.

Сектор информационных технологий поднялся на 3,89%. Бумаги VK Group скорректировались вверх на 6,08% после распродаж предыдущего дня на 2,4%. Впрочем, нас больше интересует динамика бумаг «Яндекс» (+3,88%). Компания закрыла сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций. Все выкупленные облигации были погашены в соответствии с условиями облигационного займа. В ближайшее время будет завершен выкуп ещё 0,5% конвертируемых облигаций. «Яндекс» планирует завершить выкуп всего выпуска в сентябре текущего года. В рамках соглашения, за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V.

Рубль укрепился против евро, но ослаб против доллара США. При этом объём торгов в паре EUR-RUB был на минимальном значении с 16 мая и составил всего 34,6 млрд рублей. Повышенные объёмы ранее можно было объяснить реализацией схемы «газ за рубли» В любом случае, потенциал укрепления рубля ещё не исчерпан и в российских властных структурах это вызывает беспокойство.

Российские власти разрабатывают, на наш взгляд, странное решение по сдерживанию укрепления рубля. Российские компании, фактически, хотят заставить оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах. «У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже», - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме. «Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна».

Однако, на наш взгляд, это равносильно тому, что продажи российского сырья будут осуществляться бесплатно. Риски заморозки и последующей конфискации зарубежных активов отечественных компаний крайне велики, чтобы рассчитывать на зарубежные счета. Гораздо рациональней было бы затребовать оплату в китайских юанях, индийских рупиях и золоте в связи с форс-мажорными обстоятельствами. В последствии эти валюты могли бы использоваться для увеличения импорта.

На внешнем рынке продолжилась тенденция на падение доходностей высоколиквидных облигаций. Двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед американскими законодателями немного смягчило опасения по поводу чрезмерного ужесточения ставки регулятора. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США упала более чем на 9 базисных пункта до 3,07%, а по аналогичным германским бондам на 21 базисный пункт до 1,429%. Также снижались доходности схожих бумаг периферийной Европы. Норвежский Центробанк удивил повышением ставки на 50 базисных пункта до 1,25% и обещал продолжить серию повышений вплоть до 3,0% в 2023 году вместо прежних 2,5%. В любом случае, спросом пользовались защитные валюты в виде доллара, швейцарского франка и иены.

По состоянию на 23:30 мск:

DXY - 104,168 (+0,18%),

EUR-USD - $1,0521 (-0,44%),

GBP-USD - $1,226 (-0,02%),

USD-JPY - 134,99 (-0,93%),

USD-RUB – 53,465 (+0,59%),

EUR-RUB – 56,20 (-0,39%).

Председатель ФРС не смог убедить рынок в своей жёсткости

Американские индексы завершили торги четверга в плюсе. Председатель ФРС Джером Пауэлл завершил своё двухдневное общение с законодателями. Вновь он подчеркнул, что рецессия не является неизбежной, но ФРС полна решимости бороться с инфляцией всеми доступными средствами. Председатель Федрезерва не предоставил каких-то конкретных намёков на то, что на следующем заседании ставка будет повышена вновь на 75 базисных пункта. Как следствие, доходность казначейских обязательств продолжила снижаться и оказалась в районе 3,07% по сравнению с 3,48% в начале текущего месяца.

Число первичных обращений за пособием по безработице составило 229 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 231 тыс. неделей ранее. Предварительные индексы деловой активности указывают на замедление роста. Индекс в производственной сфере упал в июне до 52,4 п. с 57,0 п. в мае, а в сфере услуг до 51,6 п. с 53,4 п.

Акции Netflix повысились на 1,58%. Менеджмент компании заявил о приходе рекламы на ряд сервисов онлайн потокового видео.

Бумаги Altria Group (+2,43%) справились с негативом в отношении своего производителя электронных сигарет Juul e-cigarettes, продукцию которой запрещает Администрация по продовольствию и медикаментам.

Акции Occidental Petroleum повысились лишь на 0,58% на новостях о том, что Berkshire Hathaway купила ещё 9,6 млн акций компании, доведя свою долю до 16,3%.

Акции KB Home поднялись на 8,6%. Застройщик сообщил о прибыли в размере $2,32 на акцию за свой последний квартал при ожиданиях $2,03. Более того, менеджмент отмечает признаки охлаждения рынка на фоне повышения ставок, но пока не пересматривает свои финансовые прогнозы на весь год.

6 отраслевых индекса S&P 500 выросли и 5 снизились. Самые большие потери были в энергетике (-3,75%). Наиболее сильный рост показали здравоохранение (+2,22%), недвижимость (+2,01%) и коммунальные услуги (+2,35%).

По итогам торгов:

DJIA - 30677,36 п. (+0,64%),

S&P 500 - 3795,73 п. (+0,95%),

NASDAQ - 11232,19 п. (+1,62%).

Китайский рынок растёт на фоне вливаний ликвидности в финансовую систему

Азиатские рынки преимущественно повышались. Японские акции следуют за динамикой американских индикаторов, а в Китае вновь проявляется зависимость настроения инвесторов от стимулов.

Народный Банк Китая влил в финансовую систему 60 млрд юаней в рамках 7-дневного РЕПО на фоне роста спроса на ликвидность в конце квартала и полугодия. Производитель аккумуляторных батарей CATL сообщил о старте массового производства новых аккумуляторов в следующем году. Новая продукция отличается улучшенными характеристиками и большей ёмкостью. Акции CATL повышались на 4%. Благодаря этому сектор новой энергетики повышался почти на 2%. Акции здравоохранения прибавляли более 2%, а в Гонконге повышались почти на 5%. В Гонконге также продолжился рост акций технологичных компаний на сигналах о завершении периода непрерывного государственного давления на бизнес интернет гигантов. Бумаги Alibaba дорожали на 5,5%.

Иена укрепилась до 134,7 за доллар на фоне сокращения разрыва доходности между аналогами облигаций Японии и США. Естественно, что данное обстоятельство сдерживало рост японского рынка. Тем не менее, на рынке преобладали покупки. Акции Tokyo Electron дорожали на 3,7%, корректируясь из зоны перепроданности. Бумаги фармацевтической Shionogi & Co поднялись на 4,5% после новостей о программе обратного выкупа. Как мы и говорили выше, укрепление иены усиливает негатив в экспортных акциях. К примеру, бумаги Mitsubishi Motors теряли почти 7%, а Subaru более 4,0%, акции Toyota Motor потеряли 1,3%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26505,52 п. (+1,28%),

Hang Seng - 21639,23 п. (+1,72%),

Shanghai Composite - 3335,45 п. (+0,46%).

Минэнерго США отложило публикацию отчёта по запасам на следующую неделю

Нефть пыталась возобновить свой рост. Частично можно говорить о коррекции краткосрочной перепроданности. На текущей неделе котировки снижались на фоне растущих рисков рецессии. Впрочем, тема текущего дефицита не исчезла, о чём говорит структура бэквордации в нефтяных фьючерсах. Однако разговоры о рецессии и действия администрации США привели к росту пессимизма нефтяных спекулянтов.

Картина беспокойства за спрос могла бы показаться довольно логичной, если бы не несколько сомнений в том, что ещё неделю назад сообщалось об устойчивости спроса в США и росте его в Китае. Тем не менее, негативный фон недели ничто не нарушает, даже официальный отчёт Минэнерго США, который мог бы показать очередной рост коммерческих запасов за счёт активного опустошения стратегических. Публикация отчёта отложена до следующей неделе из-за технических факторов.

Министр экономики ФРГ Роберт Хаббек заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Германия устремилась к ситуации нехватки газа и вероятной остановке ряда промышленных отраслей, если российские поставки будут оставаться на текущем уровне. Более того, дефицит поставок из РФ невозможно компенсировать импортом из других источников.

По состоянию на 8:50 мск: