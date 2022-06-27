«Фридом Финанс»: Котировки ГК Самолет взлетели после публикации сильного отчета

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи упал на 0,97 %, до 2381,11 пункта. РТС опустился на 0,59%, до 1408,03, а индекс голубых фишек снизился на 1,15%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции ГК Самолет (+5,56%), Детского мира (+4,16%) и X5 Retail Group (+4,04%). В аутсайдерах оказались бумаги Россетей (-12,34%), HeadHunter (-4,02%) и Яндекса (-2,67%).

Котировки ГК Самолет укрепляются после публикации сильных финансовых результатов за январь-май 2022 года. Объем продаж «первички» вырос на 89%, до 64,5 млрд руб., денежные поступления увеличились на 76%, до 61,3 млрд руб., общая площадь выведенной на продажу недвижимости расширилась на 17%, до 600,9 тыс. кв. м. При этом выручка и чистая прибыль повысились на 97% и 82%, до 72,4 млрд и 9,1 млрд руб. соответственно, а скорректированная EBITDA почти удвоилась, составив 18,4 млрд руб. На наш взгляд, у компании в 2022 году очень хороший потенциал роста на фоне снижения льготной ставки по ипотеке до 7% годовых. При этом у Самолета самый большой земельный фонд среди российских девелоперов и эмитент продолжает выплачивать дивиденды.

Бумаги Яндекса немного дешевеют на фоне сообщений о появившейся проблеме в приложении Яндекс Go. В нескольких регионах страны жалуются на невозможность вызвать такси.

Котировки Brent в моменте растут на 1,51%, до $111,71. По нашему мнению, в течение сегодняшнего дня актив будет торговаться в диапазоне $110–113 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,21%, до 53,25. EUR/RUB падает на 0,25%, до 55,94. Рубль может продолжить укрепление вслед за мировыми ценами на нефть. Также котировки «россиянина» может поддержать продажа валюты экспортерами уже в предстоящий понедельник. Сегодня до конца торговой сессии основные валютные пары будут двигаться в коридорах 51,80–53,80 и 54,85–57,50 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: диапазон 1390–1470 пунктов.