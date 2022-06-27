«Фридом Финанс»: Акции металлургов, шорты рискованны

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В пятницу торговая динамика была разнонаправленной. В лидеры роста на позитивных корпоративных новостях вышли акции Самолета (+7,51%). После закрытия реестра акционеров для получения дивиденда аутсайдерами стали бумаги Россетей ЦП (-12,52%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 53.

Сектор черной металлургии под давлением. Руководитель и владелец ММК (-3,03%) Виктор Рашников сообщил о снижении загрузки производственных мощностей до 55% в связи с отсутствием экспорта и падением рентабельности до 4%. Для Северстали и ММК кризис в отрасли наиболее чувствителен. При этом у Магнитки доля внутренних продаж около 80%. Цена на сталь на внутреннем рынке упала почти на 20%, объем ее производства снизится более чем на 25% во втором полугодии и более чем на 15% по итогам года. Поддержку металлургам, скорректировав налоговую нагрузку, способно оказать государство. Компании могут серьезно сократить инвестпрограммы на текущий год (ММК уже предупредил о риске ее остановки), увеличить долговую нагрузку (у металлургов она одна из самых низких, а ММК не имел чистого долга), а также повысить дивиденды. Допускаем снижение котировок бумаг сектора на 3–6% в течение недели. В то же время игроки будут спекулятивно покупать, если котировки сталеваров достигнут минимумов с начала июня. С учетом этого как идея для шорта акции металлургических компаний, на наш взгляд, выглядят непривлекательно. Негатив в них в целом отыгран, инвесторы, которые придут на рынок, будут склонны к покупкам на длительный срок акций системообразующих компаний, потерявших более 50% капитализации.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет значимых событий, новостной фон спокоен. Внешние сигналы позитивны. Ориентир по индексу Московской биржи: рост в диапазон 2400–2420 пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 55–56. Замедление темпов укрепления рубля в последние дни может спровоцировать спекулятивные покупки.