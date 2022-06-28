«Фридом Финанс»: В центре внимания — ухудшение макропрогнозов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 3,06%, до 3 912 пунктов. Nasdaq и Dow Jones поднялись на 3,34% и 2,68% соответственно. Все 11 входящих в S&P 500 секторов закрылись на положительной территории. В лидерах повышения оказались эмитенты отраслей сырья и материалов (+3,98%) и коммуникаций (+3,93%). Самый скромный рост продемонстрировали энергетические компании (+1,53%).

Zendesk (ZEN: +28%) будет поглощена частными компаниями Permira и Hellman & Friedman в четвертом квартале 2022-го за $10,2 млрд денежными средствами (по $77,5 за акцию). Carnival (CCL: +12,4%) отчиталась за второй квартал по выручке, EBITDA и чистой прибыли хуже ожиданий, однако смогла обеспечить 91%-ю загрузку рейсов и высокие показатели бронирования на 2023 год.

Накануне МВФ понизил ожидания роста ВВП США на 2022 год с 3,7% до 2,9%, а также пересмотрел аналогичный показатель на 2023 год с 2,3% до 1,7%. Прогноз ФРС, данный на июньском заседании, был еще более консервативным и предполагал повышение реального ВВП на 1,7% в 2022-м и 2023-м. В МВФ отметили «существенный риск» того, что текущие препятствия для роста окажутся более продолжительными, чем ожидалось ранее. При этом эксперты МВФ полагают, что США удастся избежать рецессии, поскольку заблаговременное ужесточение политики ФРС поможет снизить инфляцию и защ итить реальные доходы населения. Однако на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл, наоборот, допустил, что рецессия — один из возможных сценариев. Некоторые стратеги также повышают вероятность экономического спада на фоне ужесточения риторики ФРС.

В качестве позитивного фактора можно отметить снижение инфляционных ожиданий на горизонте 5–10 лет с 3,3% до 3,1. Однако консенсус-прогноз по-прежнему с вероятностью 95% допускает повышение ставки ФРС на следующем заседании на 75 б.п. При этом чиновники центрального банка на прошлом заседании FOMC явно дали понять инвестсообществу, что будут действовать с оглядкой на актуальные данные инфляции.

Торги 27 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,13%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,35%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,43%. EuroStoxx50 c начала торгов повышается на 1,74%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $109 за баррель. Золото торгуется по $1840 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3890–4000 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 29.

S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится вблизи нижней границы канала.

27 июня результаты за четвертый квартал 2022 финансового года планирует опубликовать ведущий ретейлер спортивной одежды NIKE (NKE). Ожидается, что выручка компании составит $12,06 млрд (-2,3% г/г), а EPS снизится до $0,8 (-14% г/г). Финансовые результаты отразят давление ограничений в цепочках поставок, слабый спрос в Китае из-за COVID-19 и повышенные затраты на поддержку брендов и цифровых инвестиций.