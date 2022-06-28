«Фридом Финанс»: Рубль и российские акции умеренно выросли

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 27 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,67%, РТС прибавил 0,6%.

Главной новостью понедельника стала статья Bloomberg о том, что 27 июня истек льготный период для погашения Россией платежей по ее евробондам на сумму $100 млн, но не все иностранные инвесторы получили выплаты. В связи с этим в агентстве пришли к выводу, что Россия объявила дефолт, хотя и назвали его «символическим». Российский Минфин подчеркнул, что с юридической точки зрения дефолт может объявить только суд, а иностранным инвесторам, не получившим платежи по облигациям, представители ведомства посоветовали обратиться к иностранным платежно-расчетным системам, которые приостановили переводы средств из-за санкций.

Рубль на мнимый дефолт не отреагировал. К вечеру понедельника пары USD/RUB и EUR/RUB скорректировались до 53,21 и 55,97 соответственно.

На фондовом рынке лидерами роста стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (+14,67%) после новостей (правда, официально не подтвержденных) о том, что эмитент может сменить место регистрации с Кипра на Россию. Также взлетели в цене акции Совкомфлота (+10,42%) на сообщениях, что 80 судов эмитента получили сертификацию в Индии и это позволит компании свободно перевозить российскую нефть по всему миру. Еще одним лидером роста стали бумаги группы СОЛЛЕРС (+8,5%), поскольку ее бывший собственник, ныне находящийся под санкциями, продал акции топ-менеджменту.

В аутсайдерах оказались бумаги золотодобытчиков Polymetal (-3,8%), Полюс (-3,3%) и Селигдар (-3%) на сообщениях о том, что страны G7 собираются ввести эмбарго на российское золото.

Котировки Brent корректировались в первой половине дня, но к вечеру выросли на 1,25%, до $110,46 за баррель. Вероятно, это обусловлено событиями в Эквадоре, где политические протесты населения привели к перебоям в добыче нефти.

Золото в понедельник подешевело на 0,18%, до $1827 за тройскую унцию. Заявления лидеров стран G7 о возможном отказе стран-участниц от импорта золота из России, похоже, не повлияли на биржевые котировки драгметалла.

По нашему мнению, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2350–2450 пунктов. Ожидания для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: коридоры 53–56 и 55–58 соответственно.