«Фридом Финанс»: В фокусе прогноз нефтяных цен

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 27 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 0,3%, закрывшись на отметке 3 900 пунктов. Nasdaq и Dow Jones опустились на 0,72% и 0,2% соответственно. В лидерах роста оказались акции энергетических компаний (+2,78%). Хуже рынка выглядели бумаги производителей циклических потребительских товаров (-1,09%) и телекомов (-1,05%).

Стало известно, что Сэм Бэнкман-Фрид из FTX рассматривает возможность сделки с Robinhood (HOOD: +14%). Bloomberg сообщило, что Investindustrial ведет эксклюзивные переговоры о приобретении Treehouse Foods (THS: +2,3%). Стоимость подразделения может составить примерно $1,3 млрд. Digital World Acquisition (DWAC: -9,6%) объявила о получении дополнительных повесток в рамках объявленного ранее федеральным Большим жюри расследования и предупредила, что этот факт (наряду с расследованиями Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам) может существенно задержать / затруднить объединение с Trump Media & Technology Group либо даже воспрепятствовать этой сделке.

Президент США Джон Байден потребовал от американских производителей сланцевой нефти вкладывать больше средств в увеличение добычи ввиду дефицита сырья и топлива в стране. Однако соответствующие компании уже много лет находятся под давлением акционеров, вынуждающих сосредоточиться на увеличении прибыли, а не на росте добычи. В итоге нежелание добывающих корпораций инвестировать в расширение объемов производства привело к усилению напряженности в отношениях между отраслью и Белым домом, который вынужден всеми возможными способами сдерживать высокие цены на топливо, разогнавшие инфляцию до 10-летних максимумов. В итоге компании проводят в старых скважинах повторный разрыв пласта, поскольку это дешевле, чем разработка новых.

Недавно аналитики BofA представили три варианта развития событий в нефтяной отрасли. В рамках базового сценария котировки Brent в 2022-м и 2023-м в среднем будут составлять около $102 за бочку. Однако, как утверждают эксперты, рецессия может спровоцировать сокращение потребления топлива. В этом случае нефтяные цены могут скорректироваться на 30% от текущих уровней. Другой сценарий предполагает, что, если европейские санкции приведут к сокращению нефтедобычи в РФ до менее 9 млн баррелей в сутки, котировки Brent могут подскочить до $150 за бочку смеси.

Торги 28 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,85%, а японский Nikkei 225 увеличился на 0,66%. EuroStoxx50 c начала торгов повышается на 0,76%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $112 за баррель. Золото торгуется по $1828 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3850–3930 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные об оптовых запасах в мае (прогноз: +1,9%, предыдущее значение.: +2,2%), а также выйдет индекс потребительской уверенности в июне от Conference Board (прогноз: 101 пункт, предыдущее значение.: 106,4).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 30.

S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. MACDподает неуверенные сигналы к развороту, в то время как RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится недалеко от нижней границы канала.