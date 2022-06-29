«Фридом Финанс»: Индекс РТС сильно вырос на фоне укрепления рубля

Аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 июня на отечественных фондовых площадках завершаются разнонаправленно: рассчитываемый в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу сессии теряет 0,32%, номинированный в долларах РТС на фоне значительного укрепления рубля растет на 1,87%.

В лидеры роста без новостей вышли обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+15,12%). Заметно подорожали депозитарные расписки холдинга TCS (+9,48%), что может быть связано с действующей до конца августа программой обратного выкупа. Продолжили ралли депозитарные расписки холдинга ЕМС (+4,3%). В аутсайдерах оказались акции Petropavlovsk (-7,02%), Русагро (-3,9%) и Алросы (-3,8%).

Несмотря на направленные на укрепление доллара заявления представителей руководства ФРС США заявления, российский рубль продолжил дорожать. Мы связываем это с тем, что разноречивая информация о техническом дефолте РФ по евробондам пока не привела к существенным последствиям для российской экономики. Пара USD/RUB скорректировалась на 1,15 руб., обновив очередной многолетний минимум и достигнув 52,23. Пара EUR/RUB потеряла в цене 1,3 руб., опустившись до 55. Ориентиры для курса рубля к доллару на торги 29 июня: 52,5–53,5, к евро: 55–57,5.

Котировки нефти Brent поднялись на 1,02%, до $112,12 за баррель. Поддержку ей оказало сообщение о том, в ряде стран ОПЕК, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, мощности по нефтедобыче загружены до предела и наращивать производство становится проблематично.

Золото к концу дня дешевеет на 0,2%, до $1821,45 за тройскую унцию.

Прогнозный диапазон для индекса Мосбиржи на предстоящие торги остается прежним: 2350–2450 пунктов.