«Фридом Финанс»: Инвесторы потянулись к облигациям

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера торговая сессия завершилась разнонаправленно. В лидеры роста без новостей вышли акции Сургутнефтегаза (+7,89%), а также TCS (+6,91%). Аутсайдерами на фоне комментариев аналитика стали акции Алросы (-3,89%), следом за ними снизились бумага горнодобывающего и металлургического сегмента. Пара USD/RUB опустилась ниже 53.

Ожил рынок первичного размещения облигаций. Только за последние полторы недели находятся в процессе сбора книги заявок или уже завершены размещения около 10 эмитентов на сумму 50 млрд руб. В их числе МТС, М.видео-Эльдорадо, ЕАБР, Белуга групп, Самолет, Whoosh и другие. ГК Автодор планирует привлечь 30 млрд руб. за счет долговых бумаг. С одной стороны, на фоне снижения ставок, усиливается спрос со стороны корпораций. С другой — снижение доходности ОФЗ и инструментов денежного рыка способствует росту инвестиций банков и фондов в корпоративные облигации. Окно возможностей благоприятно влияет на ситуацию на рынке. До конца лета предстоит погашение 22 выпусков корпоративных бумаг на сумму около 100 млрд руб., и можно рассчитывать, что дефолтов не произойдет. Спрос предъявляется не только на бумаги наиболее надежных эмитентов, но и на новые компании, такие как сервис кикшеринга Whoosh. Доходность «коротких» классических ОФЗ около 8,5%, а у новых бондов она находится в диапазоне 13,5–14,5%. Со стороны частных инвесторов интерес к долговым бумагам относительно невелик, но можно ожидать, что в ближайший месяц он тоже вырастет на фоне снижения доходности депозитов.

Прогнозируем рост в пределах 1,5%. В фокусе данные по безработице, розничным продажам, промпроизводству в России, запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2430–2480 пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 54–56. Замедление темпов укрепления рубля в последние дни может спровоцировать спекулятивные покупки.