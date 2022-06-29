«Открытие»: Сектор строительных компаний демонстрирует признаки утомления от бурного роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть немного корректируется, рынки Азии в минусе. Отечественные акции могут начать день со снижения. В зоне риска бумаги строительных компаний, которые оказались сильно перекуплены в последнее время.

Сектор строительных компаний демонстрирует признаки утомления от бурного роста

Российский рублёвый индекс МосБиржи снизился по итогам торгов во вторник, но удержался выше 2400 пунктов. Под давлением были акции золотодобывающих компаний на фоне принятия запрета на поставки российского золота в Великобритании, Канаде, США и Японии. VK Group продолжает расти на фоне расширения программ цифровых услуг для бизнеса. В строительном секторе начинает проявляться желание фиксации прибыли после бурного роста с начала месяца. G7 не только решила запретить поставки российского золота, но также планирует ограничить морские перевозки нефти, если её цена не согласована в рамках политики группы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,643 млрд рублей по сравнению с 32,260 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 28 июня индекс МосБиржи - 2408,75 п. (-0,34%), а индекс РТС - 1465,57 п. (+2,63%).

5 отраслевых индекса выросли и 5 снизились. Лидером дня стал финансовый сектор (+2,33%). Аутсайдером оказался сектор металлов и добычи.

Акции золотодобывающих компаний продолжают отыгрывать запрет G7 на поставки российского золота. Россия в 2021 году, по данным ФТС, экспортировала свыше 302 тонн золота. На Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов - приходилась львиная доля оборота (266 тонны). Отзыв статуса Good Delivery у российских аффинажных заводов и санкции к крупнейшим банкам-экспортерам золота ранее лишил возможности поставлять российские слитки напрямую в Лондон. Кроме того, под давлением были акции «Алроса», которая также столкнулась с запретами на поставки алмазов в Европу и США. Более того, De Beers с партнёрами запускает программу отслеживания драгоценных камней, что также может затруднить сбыт через третьи страны.

Финансовый сектор остаётся в фаворитах на фоне активизации выдачи кредитов. Сбербанк отметил двукратное увеличение потребительского кредитования в июне. Однако более высокую кредитную активность ожидают в II полугодии в связи с программой льготного ипотечного кредитования.

Впрочем, в секторе строительных компаний рост всего на 1,14%. Бумаги «Самолёта» упали на 0,99%, а рост в акциях «Эталон», ЛСР и ГК «ПИК» составил от 0,25% до 1,47%, хотя в утренние часы бумаги ГК «ПИК» штурмовали отметку 845 рублей, а ЛСР 670 рублей. Как мы и предполагали, в секторе может состояться коррекция. С начала месяца он вырос на 38,06%.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. В перспективе, данная мера повысит спрос на валюту, что будет сдерживать укрепление рубля. Однако на текущий момент рубль остаётся безусловным лидером среди всех мировых валют.

Рубль существенно укрепился против основных конкурентов. Курс доллара к рублю обновил минимум с мая 2015 года на уровне 51,60. Евро к рублю упал до минимума с апреля 2015 года на уровне 54,40. Юань подешевел до нового исторического минимума 7,768 рубля. При этом объёмы снизились в парах с долларом и евро, а вот в юане выросли.

Средством стабилизации рубля служит увеличение импорта, но при текущих ценах на товары российского экспорта сложно даже представить объёмы закупок потребительских товаров. Впрочем, государство также могло бы стимулировать параллельный импорт технологий и оборудования для развития внутреннего производства. В любом случае, текущий курс рубля отражает реальность, в которой нет пополнения международных резервов опасными фиатными валютами США и еврозоны, а также наполнения ими резервов ФНБ. Соответственно, от государства требуется найти, или иные объекты вложения профицита торговли, или заняться серьезно развитием внутренних промышленных и инфраструктурных проектов.

Внешние рынки облигаций пережили достаточно волатильный день. Доходность по американским обязательствам повышалась в течение всего дня, но к вечеру растеряла все свои достижения. Меж тем в европейских долговых бумагах рост доходности продолжился. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард обещала безграничный инструмент обеспечения контроля доходностей облигаций стержневой и периферийной Европы, что многие рассматривают в качестве завуалированного количественного смягчения. Она также подчеркнула, что регулятор должен выработать сбалансированный подход по сдерживанию инфляции и уклонению от рецессии. Однако ЕЦБ будет действовать решительно, если инфляционные ожидания начнут чрезмерно расти.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 104,233 (+0,54%),

EUR-USD - $1,0526 (-0,56%),

GBP-USD - $1,2189 (-0,64%),

USD-JPY - 136,2 (+0,53%),

USD-RUB – 51,80 (-2,97%),

EUR-RUB – 54,55 (-3,10%).

Уверенность потребителей США снижается

Торги в США завершились существенным снижением индексов. Индекс потребительской уверенности от Conference Board упал до минимального за 16 месяцев значения, составив 98,7 п. Экономисты ожидали снижение до 100 п. Главными поводами для беспокойства остаются инфляция и вероятный экономический спад. Индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда упал до -19,0 п., или минимума с мая 2020 года.

На рынке говорят о том, что американская экономика уже может быть в рецессии, что приведёт к пересмотру корпоративных прогнозов по прибыли и выручке. Пока аналитики ждут совокупный рост прибыли компаний S&P 500 на 4,3% в II квартале.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что экономика США может замедлиться на фоне ужесточения денежной политики ФРС. Однако он не ждёт рецессии. По его словам, на июльском заседании вновь пройдёт дискуссия о повышении ставки на 75, или 50 базисных пункта.

Если брать во внимание цены на жильё в апреле, то более агрессивные действия ФРС кажутся неизбежными, хотя уже в мае и июне появились признаки существенного спада на рынке недвижимости. Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях S&P/CS ускорил рост в апреле до 21,2% с 21,1% в марте.

В начале торгов рынок пытался расти. Крупнейшие банки объявили о своих действиях после стресс тестов. Wells Fargo (-0,15%) и Goldman Sachs (-0,43%) сообщили о повышении дивидендов на 20%. Morgan Stanley (+0,93%) увеличит выплаты акционерам на 11%, а Bank of America (-0,28%) повысит выплаты на 5%. JPMorgan и Citigroup пока воздержались от повышения выплат акционерам.

Бумаги Nike упали на 7%. Компания отчиталась лучше ожиданий за свой последний квартал. Однако менеджмент предупреждает об ухудшении ситуации из-за роста издержек и снижения покупательской активности из-за роста цен.

Бумаги Occidental Petroleum поднялись на 4,8%. Berkshire Hathaway продолжает покупать акции компании, доведя свою долю уже до 16,4%.

Акции Robinhood подешевели более чем на 2%. FTX отрицает наличие каких-либо переговоров о покупке дисконтного онлайн брокера.

10 отраслевых индекса S&P 500 завершили день в минусе. Лишь сектор энергетики показал рост на 2,7%. Самыми слабыми были цикличные товары (-4,03%) и информационные технологии (-3,01%).

По итогам торгов:

DJIA - 30946,99 п. (-1,56%),

S&P 500 - 3821,55 п. (-2,01%),

NASDAQ - 11181,54 п. (-2,98%).

Китай продолжает смягчать карантинные меры

Рынки Азии последовали за американским примером. Китаю пока не помогает дальнейшее смягчение мер сдерживания COVID-19, а в Японии рынок корректируется после четырёх сессий роста.

Власти Шанхая со среды разрешили работу предприятий общественного питания. Однако ожидания карантинных послаблений уже были отыграны в предыдущие дни. Со вторника Китай также сократил время карантина для прибывающих из-за границы до 7-ми дней и дополнительных трёх дней по месту проживания. Меж тем премьер КНР Ли Кэцян заявил, что экономика показала восстановительный рост, но её основы ещё далеки от стабильности. Некоторый негатив для рынка прибыл из США в виде включения пяти китайских компаний в торговый стоп-лист США из-за сотрудничества с оборонным сектором РФ. Почти все секторы рынка торговались в минусе, исключая недвижимость. Председатель China Vanke Co. заявил, что рынок недвижимости прошёл нижнюю точку своего падения. Он отметил рост продаж жилья в июне по сравнению с маем.

Японские акции традиционно реагируют на динамику американского рынка. Дополнительным источником пессимизма является продолжающийся рост цен на нефть, который говорит о сохранении инфляционных рисков. Акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron теряли 4,7%. Бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries снижались на 1,5%. В бумагах производителя жидкокристаллических дисплеев Nippon Electric Glass падение на 4,7%. Однако сектор коммунальных услуг, в который входят генерирующие компании, повышался почти на 1%. Премьер Японии Фумио Кишида заявил, что страна продолжит использовать атомную энергию на максимально возможном уровне, дабы обеспечить стабильное электроснабжение. Своё заявление он сделал на фоне новых температурных рекордов в Токио и рисках веерных отключений электроэнергии. Акции Tokyo Electric Power Holdings подскочили на 4,7%. Розничные продажи в Японии выросли за май на 0,9% при ожиданиях роста на 0,4%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26786,87 п. (-0,97%),

Hang Seng - 22001,46 п. (-1,86%),

Shanghai Composite - 3374,74 п. (-1,01%).

Риски рецессии в США и Европе тормозят рост нефтяных котировок

Нефть немного корректировалась на торгах в среду на беспокойствах в отношении спада спроса в следствии рецессии в США и Европе. Впрочем, рецессии ещё стоит дождаться, а текущее состояние рынка говорит о дефиците поставок. Поэтому рост котировок может возобновиться.

Согласно данным API, на неделе до 24 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,8 млн бар. Однако запасы бензина увеличились на 2,9 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 0,5 млн бар., а также снижение запасов бензина на 875 тыс. бар. и дистиллятов на 525 тыс. бар.

Минэнерго США планирует опубликовать отчёт по запасам сразу за две недели. Отчёт за неделю до 17 июня был отложен по техническим причинам. Меж тем на рынке говорят о том, что стратегические резервы США упали ниже 500 тыс. бар., что является минимальным объёмом с 1986 года. Соответственно, любые форс-мажорные события могут стать поводом для резкого роста цен.

По состоянию на 8:50 мск: