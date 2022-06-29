Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июня: 3 110,2300 руб/1 г золота и 36,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 110,2300 руб.

1 грамм серебра - 36,5500 руб.

1 грамм платины - 1 548,0500 руб.

1 грамм палладия - 3 268,1001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6799 р. (0,69%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (2,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9500 р. (0,96%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,1901 р. (2,35%) . dims

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