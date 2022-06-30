Эксперты Открытие Private Banking рассказали клиентам об инвестиционных возможностях в новых условиях

Открытие Private Banking — подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — провел вебинар «Российские активы. Инвестиционные возможности в новых условиях». Клиентам рассказали о психологии поведения инвесторов во время финансовых кризисов, о перспективах российского рынка акций и об одном из первых на рынке открытом паевом инвестиционном фонде с выплатой промежуточного дохода от УК «Открытие».

Спикерами на семинаре выступили директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking Андрей Шенк и директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Они рассказали о том, как в результате финансовых кризисов инвесторы из ошибки чрезмерного оптимизма впадают в ошибку чрезмерного пессимизма. По мнению экспертов, ошибка пессимизма обманывает инвесторов, которые начинают думать, что «в этот кризис все по-другому», хотя эффективность стратегии покупать акции, когда они сильно дешевеют, неоднократно была подтверждена практикой при самых разных кризисах.

Эксперты полагают, что текущая низкая стоимость акций российских компаний дает хороший потенциал роста даже в пессимистичных сценариях развития российской экономики, а в оптимистичных может обеспечить взрывной рост. Вниманию участников вебинара были представлены оценки потенциала дивидендной доходности акций российского рынка на горизонте пяти лет в пессимистичном и оптимистичном вариантах.

Кроме того, эксперты детально рассказали об инвестиционных продуктах банка «Открытие», среди которых фонды «Открытие — Акции», «Открытие — Сбалансированный», а также новый фонд «Открытие — Сбалансированный рантье». Он позволяет клиентам регулярно получать ежеквартальные выплаты купонов и дивидендов на банковский счет и иметь инвестиционный доход без необходимости продавать паи. Это один из первых подобных фондов на российском рынке.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 № 4962; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 № 4243.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

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